Weil am Rhein Vortouren machen ihm Freude

Weil am Rhein (sc). Spannend, abenteuerlich und interessant verlief das Leben von Hermann Künzig, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Der Jubilar ist bei guter Gesundheit und noch immer an allem, was auf der Welt geschieht, höchst interessiert. In der Region ist Künzig bekannt durch seine Arbeit im Schwarzwaldverein, dem er seit elf Jahren als Vorsitzender vorsteht.

Der Jubilar wurde in Pforzheim geboren. Mit vier Geschwistern ist er in einer Lehrerfamilie aufgewachsen. Zwar wählte er nicht, wie sein Vater und seine Geschwister, den Beruf des Lehrers, dennoch lehrte Künzig an Fachhochschulen und Universitäten. An die Schule und die Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker schloss sich ein Fernstudium an, das die Ausbildung zum Techniker mit sich brachte. 1957 hatte sich Künzig bei der Technischen Lehranstalt Weil am Rhein eingeschrieben. Es folgte kurz darauf die Anstellung als Lehrgangsleiter für Vorsemester, die Assistenz an der Techniker-Schule in Lörrach im Bereich Navigations-Elektronik, Feldmesstechniken sowie die Entwicklung elektromedizinischer Geräte.

Unter anderem assistierte er danach in der Techniker-Schule in Lörrach und verbrachte vier Jahre in Ägypten als Entwicklungsingenieur und Betreuer von Mitarbeitern. Während zwei Jahren der Selbstständigkeit wurden die ersten Akupunktur-Laser und weitere medizinische Geräte für den HNO-Bereich entwickelt. Nun stand der Jubilar vor der Entscheidung selbstständig zu bleiben, oder aber das Angebot der Firma Eltex anzunehmen. Er entschied sich für letzteres.

Fortan war er am Aufbau der Firma beteiligt. „Wie durch einen Sog wurde ich in die Bereiche der grafischen-, Kunststoff-, Pharma- petro- und chemischen Industrie gezogen“, erinnert sich der Jubilar. Diese Bereiche hätten einen prophylaktischen Explosionsschutz bedurft – das waren Themen die Künzig faszinierten.

Auch nach seiner Pensionierung war Künzig ein gefragter Mann. Einladungen zu Fachvorträgen, Seminaren, Gutachten und das Abarbeiten von noch laufenden Verträgen standen auf dem Plan. Nach und nach fuhr er die beruflichen Tätigkeiten zurück. Gerne reist der Senior nach Skandinavien in den Urlaub. Auch die Besteigung des Mont Blanc und anderer hohen Berge hat der Jubilar gemeistert. Daneben gibt es die vielen Aufgaben, die der Vorsitz im Schwarzwaldverein mit sich bringt. Viel Freude machen ihm hier beispielsweise die Vortouren. Da kann er ganz alleine für sich die Gegend und die Routen erkunden, die die Mitglieder später gehen werden. Gerne plant er die begehrte „Fahrt ins Blaue“, die immer eine Überraschung birgt und stets ausgebucht ist.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein habe sich als fruchtbar erwiesen. Die nächste Fahrt führt nach Pforzheim, in Künzigs Geburtsstadt. Nun wünscht er sich, dass sich für das Amt des Schwarzwaldvereins-Vorsitzenden ein Nachfolger findet. Seinen Ehrentag wird der Jubilar im engsten Kreis seiner Familie verbringen.