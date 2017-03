Eine Fasnacht ohne Plaketten ist kaum vorstellbar. Am Samstag werden diese wieder zum Kauf angeboten.

Weil am Rhein (mme). Dass dann von 10 bis 14 Uhr Jan Behrendt und Peter Hauth wieder ihren Fasnachtsplaketten-Stand an der Hauptstraße, Ecke Modehaus Ermuth, aufschlagen, hat eine rund 50-jährige Vorgeschichte. Als Zehnjährige begannen die Schulfreunde gemeinsam Fasnacht zu machen. Zuerst beim Rhy-Waggis-Some und 1975 als Mitbegründer der Gränz-Pfluderi-Waggis. Besonders frönten die beiden ihrer gemeinsamen Leidenschaft – dem Fasnachtsplakettensammeln.

Da sind sie wohl bis heute die einzigen in der Stadt, die das in diesem intensiven Stil betreiben. Vor 14 Jahren beschlossen sie, ihre Schätze am Vortag des Burefasnachts-umzugs öffentlich zu machen und zum Kauf oder Tausch anzubieten. Das wissen zahlreiche andere Sammler zu schätzen.

Nicht nur von Weil am Rhein und Lörrach haben sie alles lückenlos, was es bisher gab –­ auch aus Basel und Grenzach, genauso wie jetzt neu komplette Sätze der besonderen Laufenburger Keramikplaketten. Immer wieder werden sie nach besonderen Jahrgängen gefragt, die als Geburtsgeschenk gesucht werden. Dabei haben sie auch kleine Mäskle, bedruckte Gläser, große Larven und eine große Auswahl an Fasnachts-Literatur.

Herumstöbern und Fachsimpeln ist absolut erlaubt, sagen die beiden, „…un öbbis z’trinke git’s garantiert au no“.