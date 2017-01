Weil am Rhein. Erfolgreich hat der Wanderclub Weil am Rhein sein Vereinsjahr 2017 begonnen. 34 Teilnehmer hatte die eigene Dreikönigswanderung und an den Internationalen Wandertagen im französichen Hegenheim am Wochenende belegte der Verein mit 38 Teilnehmern den zweiten Platz.

Jahresprogramm Neun geführte Wanderungen sowie vier Busfahrten stehen im Jahresprogramm des Vereins.

Besonders interessant und auch informativ dürften die Busfahrten im Mai zum Wandertag nach Rechesy mit einer abschließenden Einkehr im Weingut Schmidt zum Spargelessen sowie die Fahrt im September zu einer Wanderung um den Mindelsee mit der anschließenden Besichtigungstour auf der Insel Reichenau sein. Der Fahrpreis inklusive der Startkarte beträgt für alle Busfahrten zehn Euro; Kinder bis 16 Jahre sind frei. Benefizwanderung Besonderen Wert legt der Vorsitzende Thomas Gießler jedoch auf die Benefizwanderung am 25. Juni auf dem Rehberger Weg mit Start im „Galileos“ in Weil am Rhein. Es werden zwei geführte Wanderungen von sechs Kilometern sowie von elf Kilometern angeboten. „Wir wollen mit dieser Wanderung helfen und jedes Kind mit kleinen Belohnungen zu mehr Bewegung in der Natur motivieren“, erklärt Gießler.

Auch 2017 will der Verein wir für an Mukoviszidose erkrankte Menschen ein „Schutzengel“ sein. Deshalb entschied sich der Wanderclub, zum dritten Mal nach 2011 den Verein „Mukoviszidose“ zu unterstützen. Diese Wanderung wird keine IVV-Wanderung sein. Drei weitere Wanderungen mit IVV-Wertung zugunsten der Mukoviszidose finden vom 1. bis 3. Oktober statt.

Amerikanern geholfen Stolz sind die Verantwortlichen beim Wanderclub, dass auch ein amerikanisches Reiseunternehmen an den Verein herangetreten ist, mit der Bitte eine Wanderung für sie im Dreiländereck zu organisieren. Anfang Juni kommt nun diese Reisegruppe mit zirka 60 Teilnehmern nach Weil am Rhein, wo ihnen vom Wanderclub eine grenzüberschreitende Wanderung von der Schweiz nach Deutschland sowie eine Wanderung in der Petit Camargue im Elsass angeboten wird.

Im Monat Juli findet dann noch das Sommerfest sowie die mehrtägige Sommerausfahrt des Vereins in die Pfalz statt.

Pflege von Wegen Zusätzlich betreibt der Wanderclub drei Wanderwege, von welchen zwei ausgeschildert sind, sowie einer über GPS-Signal geführt wird. „Leider ist es im vergangenen Jahr zu häufigen Beschädigungen an der Ausschilderung und zu Zerstörung der angebrachten Selbstkontrollen gekommen“, erklärt der Vorsitzende. Das sei sehr ärgerlich und koste auch Geld.

Das Wanderjahr endet mit der Adventswanderung am 18. Dezember mit Start im „Josefstüble“. Dazwischen gibt es Veranstaltungen wie ein Abend in der „Schnägge“ in Tüllingen oder die Bahnfahrt nach Alpirsbach.

n Das Jahresprogramm liegt an Wanderveranstaltungen in der Region sowie in den Gaststätten „Josefstüble“ und „Galileos“ aus.