Von Alexander Anlicker

Die Mode ist schnelllebig geworden – manch Kleidungsstück wird nur ein paar Mal getragen und landet dann im Kleidersack. Im DRK-Kleiderladen in Weil am Rhein finden Bedürftige daher für wenig Geld manches Schnäppchen, das sie sich sonst nicht gönnen würden.

Weil am Rhein. Insgesamt 2380 Personen nutzten im vergangenen Jahr das Angebot des DRK-Kleiderladens an der Hinterdorfstraße. 6857 Kleidungsstücke – oder auch Schuhpaare – wanderten dabei über die Ladentheke. Zwei Mitarbeiterinnen teilen sich die Arbeit im Weiler Laden. Irmgard Bermeitinger ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor Ort, dienstags öffnet ihre Kollegin Jutta Knauber den Laden für die Kunden. Die Räume sind einladend, hell und freundlich gestaltet.

Die Kundenzahlen sind weitgehend konstant, berichtet der Geschäftsführer des Kreisverbands Lörrach des Deutschen Roten Kreuzes, Markus Lapp. Die große Zahl der Flüchtlinge habe jedoch nicht zu einer stärkeren Ansturm auf die Kleiderläden geführt – neben Weil am Rhein betreibt der Kreisverband je einen Kleiderladen in Lörrach und Schopfheim –, erklärt Lapp auf Nachfrage unserer Zeitung. Er führt dies auf die Arbeit der ehrenamtlichen Helferkreise zurück, die vielfach selbst Kleiderkammern eingerichtet hätten, die allerdings jetzt – bei zurückgehenden Flüchtlingszahlen – vielfach auch aufgelöst werden.

Auch der Dauerfrost im Januar habe nicht zu einer verstärkten Nachfrage nach warmer Winterkleidung geführt.

Der Kleiderladen bietet gute gebrauchte Kleidung für bedürftige Menschen an. Gut meint auch wirklich gut. „Ich kann nur staunen, in welcher Qualität die Kleidung abgegeben wird“, sagt Lapp. Gewaschen, gebügelt und oft – was dem immer schneller werdenden Takt der Modetrends geschuldet ist – nahezu neuwertig. „Richtig gute Sachen werden von den Spendern direkt in den Kleiderläden abgegeben“, berichtet der Kreigeschäftsführer.

Das bestätigt auch Bermeitinger: „Wir bekommen auch nagelneue Kleidung, die manchmal sogar noch an den Kleiderbügeln hängt.“ Selbst teure Markenkleidung werde im Laden abgegeben, sagt sie.

Das Konzept der Kleiderläden hat sich bewährt. „Es geht Zug um Zug von Kleiderkammern in muffigen Kellern weg“, sagt Lapp, einerseits wegen der Vorschriften der Berufsgenossenschaften bezüglich Fluchtwegen, Deckenhöhen, Beleuchtung oder Belüftung, andererseits – und das ist der Hauptgrund –, um die Würde der Kunden zu achten.

Die Kleidung wandert deswegen auch gegen eine kleine Gebühr über die Ladentheke. Kleidung für Kinder gibt’s ab zwei, für Erwachsene ab drei Euro; Jacken und Mäntel ab vier Euro. „Das wird auch von allen akzeptiert“, sagt Lapp und ergänzt: „In besonderen Notlagen geben wir die Bekleidung selbstverständlich auch kostenfrei weiter.“

Es werde nicht kontrolliert, ob die Kunden bedürftig sind. Neben Bedürftigen kommen manchmal auch Leute, die aus ökologischen Gründen gebrauchte Kleidung kaufen. Lapp findet das völlig in Ordnung: „Ware gibt es genug.“

In Weil am Rhein steht auch rund um die Uhr ein Helfer parat, um im Nofall den Kleiderladen zu öffen, beispielsweise wenn die Bundes- oder Landespolizei Menschen aufgreife, die warmer Kleidung bedürfen, oder wenn nach einem Wohnungsbrand die Bewohner schnell neue Kleidung benötigen.