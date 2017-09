Weil am Rhein „Weil läuft“zusammen mit der Hieber-Tour

Weil am Rhein (sif). Der Turnverein Weil und Kooperationspartner Gemo-Sport gehen mit ihrer Veranstaltung „Weil läuft“ neue Wege. Nicht mehr im Nonnenholz und Dreiländergarten wie in den zurückliegenden fünf Jahren findet die Laufveranstaltug für alle Altersklassen statt, sondern erstmals wird sie am Dienstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) in die „Tour de Hieber“ eingebettet.

Rainer Krause vom TV Weil und Martin Frey von Intersport Gemo organisieren mit ihren Helfern „Weil läuft“ wieder federführend.

Start und Ziel sind am Hieber-Markt in Binzen, wo ab 9 Uhr auch die Startunterlagen ausgegeben werden. Gestern Abend war für Anmeldungen übers Internet Meldeschluss, jedoch haben Interessenten die Möglichkeit, sich noch am Veranstaltungstag bis 9.45 Uhr im Hieber-Markt Binzen an der Kasse anzumelden.

Vier Laufstrecken werden angeboten. Zum einen ein 2,5 Kilometer langer Lauf für Schüler U8 bis U 16. Dieser startet um 10.15 Uhr, zum anderen ein vier mal 2,5 Kilometer Staffellauf mit Start um 11.30 Uhr. Bereits um 10.45 Uhr wird der Lauf über fünf Kilometer für Frauen und Männer gestartet, während der Hauptlauf über zehn Kilometer um 11.30 Uhr beginnt.