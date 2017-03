Weil am Rhein Weiler Hymnen finden Beachtung

Die Vorzüge von Weil am Rhein hat schon der erfolgreiche Kanderner Schlagersänger Christian Lais besungen. Rund 14 Jahre nach dem Werbesong „Nimm doch Platz in Weil am Rhein“ kursiert aktuell eine weitere Ortshymne für die Stadt der Stühle durch Soziale Medien, für die der Sender Radio Regenbogen verantwortlich zeichnet.

Weil am Rhein. „Wir zeigen, dass wir die Regionen toll finden und unser Sendegebiet kennen“, teilt auf Anfrage dessen Pressesprecher mit. Insgesamt 60 Ortshymnen aus dem gesamten Sendegebiet seien so mittlerweile entstanden.

Das Lied über Weil wird von Oliver Hartmann gesungen, einem professionellen Sänger. Mit rockigem AC/DC-Sound hinterlegt, heißt es: „Ich liebe meine Stadt der Stühle an der Grenze in die Schweiz. Mittendrin im Dreiländereck, das hat echt seinen Reiz. Das kühle Nass im Laguna-Badeland oder Kultur am Lindenplatz, den Schlaichturm besteigen und von oben sehen, wie gut die Dinge hier stehen.“ Der Lobgesang auf die Stadt im Dreiländereck kommt also zugleich als Liebeserklärung daher: „Weil am Rhein, Südbadens Schatz – Weil am Rhein, der richtige Platz.“

Laut dem Sender-Pressesprecher habe der Ortsteil Mückenloch im Norden sogar seine Hymne für Werbung in eigener Sache verwendet. Vereine aus den Orten, für die eine Hymne gesungen wurde, würden diese für ihre Belange nutzen. Auch eine parallel laufende Videoreihe weise eine gute Resonanz auf. Direkt unter der Internetadresse „https://soundcloud.com/radioregenbogen/ortshymne-fur-weil-am-rhein“ abrufbaren Hymne für Weil gibt es nur einen Kommentar. Der Nutzer „Sivio1981“ schreibt: „Ich halte mich zurück, darauf eine Parodie zu dichten...“ Bei Weiler Internetnutzern kommt die Hymne hingegen aktuell besser an. „Das wurde uns gerade zugespielt. Cool!“, heißt es. „Ich kann es gut hören, nicht schlecht“, schreibt eine andere Nutzerin. Eine weitere Bewertung lautet „Das zieht voll rein“.

In diesem Zuge hat damit nicht nur das seit langem online stehende Radio-Regenbogen-Lied für Weil eine Wiederbelebung erfahren, sondern ebenso der Schlagersong über Weil am Rhein. Die CD von Lais wurde seinerzeit sogar in Australien und China gehört. Und das war im Anfang des neuen Jahrtausends, als das Internet noch nicht so weit verbreitet war wie heute. Nun können die beiden Weiler Lieder überall auf der Welt gehört werden, falls dort der Text gefällt und natürlich verstanden wird.