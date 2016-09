Weil am Rhein. Der Metzgermeister Joachim Lederer ist gestern zum Landesinnungsmeister gewählt worden. „Wir brauchen einen guten Mann, der ein Querdenker ist und neuen Wind reinbringt“, ist die Marschrichtung, die der Weiler schon zuvor vom Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk mit auf den Weg bekommen hatte.

Über die am Nachmittag erfolgte Wahl für fünf Jahre freute sich Lederer außerordentlich. „Ich opfere meine Freizeit und meinen Urlaub mit dem Ziel, etwas verändern zu wollen.“ Zentral sei auch, dass die es eine öffentliche Wertschätzung für die guten Nahrungsmittel gebe. Außerdem stelle das neue Ehrenamt kein Sprung ins kalte Wasser dar. „Ich weiß, was auf mich zukommt.“

Aufgrund der frühzeitigen Nominierung im April 2015 konnte er sich auf sein Amt vorbereiten, das Mehrarbeit mit sich bringt. Allein etwa vier Tage pro Monat muss Lederer in Stuttgart in seinem Innungsbüro verbringen. Ihn unterstützen dabei neun Mitarbeiter. Zwei Vizeinnungsmeister nehmen Lederer vor Ort Arbeit und auch kleinere Termine ab. Künftig wird er als Landesinnungsmeister politische Veranstaltungen besuchen, bei Tarifverhandlungen mitwirken, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und mit Institutionen verhandeln. „Kurt Matthes hat aber ein richtig gutes Feld hinterlassen“, lobt Lederer seinen Vorgänger, die in Pension geht und alle Ehrenämter abgibt.

Klare Vorstellungen, welche eigenen Akzente Lederer in seinem neuen Amt setzen will, hat er bereits. Integration und Ausbildung sind zentrale Bausteine. An oberster Stelle steht der „Exportschlager Weiler Modell“. Gemeint ist die in der Metzgerei Lederer vorbildlich betriebene Sozial- und Integrationsarbeit, für die es unter anderem 2014 den Integrationspreis Baden-Württemberg und 2015 den großen Nachwuchspreis des deutschen Fleischverbandes gab. Auch als Unternehmer des Jahres ist Lederer schon 2012 ausgezeichnet worden. All das sei auch wohl ein Teil der Fahrkarte nach Stuttgart gewesen.

Vorzuweisen hat der 55-jährige Metzgermeister neben dieser längeren Liste an Auszeichnungen auch ein noch länger währendes Ehrenamt. So bewies Lederer bisher nicht nur sportliche Marathon-Qualitäten, sondern ebenso Ausdauer als Innungsmeister der Fleischerinnung Lörrach. Mittlerweile 18 Jahren füllt er dieses Amt aus. In dieser Zeit habe er gemeinsam mit seinen Mitstreitern für ein besseres Image der Metzger gesorgt. „Wir sind wieder jemand in der Region.“ 24 Betriebe sind Mitglied bei der Lörracher Innung. „Wir schaukeln uns gegenseitig hoch“, kennt Lederer die positive Dynamik. Fleischskandale wie BSE oder Schweinegrippe hätten die Innungsbetriebe nur noch mehr zusammengeschweißt. „Wir können gemeinsam Probleme angehen.“

Seinen Betrieb mit 24 Mitarbeitern betreibt Lederer seit dem Jahr 1991, seit zehn Jahren im jetzigen Gebäude an der Hauptstraße. Darüber hinaus bietet er einen Partyservice an und übernimmt das Catering im Hadid-Pavillon. Bei der Arbeit lebe er Konzentration, Fleiß, Zuverlässigkeit und den Willen vor. „Nun sind wir in der Champions League“, sagt Lederer. Dass er nun weniger Zeit für sein Geschäft hat, ist ihm bewusst. Doch so könne er neue Akzente aus Stuttgart einbringen.