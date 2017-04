Weil am Rhein Weiler Polizei testet die Bodycams

Nachrichten-Ticker

22:53 Mindestens 18 Verletzte bei Zugunglück in Polen

Warschau - Bei einem Zugunglück in Polen sind mindestens 18 Menschen verletzt worden. Ein Schnellzug sei an einem unbewachten Bahnübergang im südwestpolnischen Schodia mit einem Lastwagen zusammengestoßen, meldete die Agentur PAP unter Berufung auf Rettungskräfte. Der Fahrer des Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt, die Verletzten wurden medizinsich versorgt. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Der Zug war auf dem Weg von Breslau nach Warschau. An Bord waren rund 300 Passagiere.

22:51 Schweden verstärkt nach Terroranschlag Grenzkontrollen

Stockholm - Die schwedische Regierung will nach dem Terroranschlag in Stockholm an den Grenzen des Landes zehn Tage lang alle Ausreisenden kontrollieren. "Wir haben heute Abend beschlossen, die Grenzkontrollen zu verstärken", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. "Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen. Ihr werdet niemals gewinnen", sagte er an Terroristen gerichtet. Schwedens Innenminister Anders Ygeman sagte dem schwedischen Rundfunk, die vollständigen Kontrollen an den äußeren Grenzen könnten nach Ablauf der zehn Tage um weitere 20 Tage verlängert werden.

22:49 US-Börsen schließen kaum verändert

New York - Die US-Börsen sind nahezu unverändert ins Wochenende gegangen. Im Handelsverlauf pendelten sie noch zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten hin und her, denn die Stimmung unter den Anlegern blieb vorsichtig und abwartend. Verdaut werden mussten enttäuschende Arbeitsmarktdaten für März und der US-Schlag gegen eine Luftwaffenbasis in Syrien. Der Dow Jones beendete den Tag mit minus 0,03 Prozent auf 20 656,10 Punkte. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,06 Dollar. Zur Schlussglocke wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0593 Dollar gehandelt.

22:30 Nach 0:2-Rückstand: Frankfurt erkämpft Remis gegen Bremen

Frankfurt/Main - Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen am Abend 2:2 getrennt. Zlatko Junuzuvic und Fin Bartels brachten Werder in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glich die Eintracht durch Treffer von Mijat Gacinovic und Marco Fabian per Foulelfmeter zum 2:2 Endstand aus. Werder hat nun 20 von 24 möglichen Punkten aus den letzten acht Spielen geholt und ist vorläufig Tabellenzehnter. Die Eintracht belegt nach dem neunten Spiel ohne Sieg Rang sieben.

22:18 Beobachter: Nach US-Beschuss fliegt Syrien neue Angriffe

Damaskus - Weniger als 24 Stunden nach dem US-Beschuss des Flugplatzes Al-Schairat haben syrische Kampfjets von dort aus neue Luftangriffe geflogen. Zwei Maschinen haben Gebiete östlich der Stadt Homs bombardiert. Das berichten sowohl die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte als auch regierungsnahe Medien. US-Präsident Donald Trump hatte den Angriff auf den Flugplatz als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz syrischer Truppen befohlen.