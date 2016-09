Nachrichten-Ticker

02:13 Ex-Rocker-Chef Hanebuth macht "Urlaub" in Hannover

Hannover - Der ehemalige Rocker-Boss Frank Hanebuth hat erstmals seit dem Beginn der Ermittlungen gegen ihn in Spanien das Land verlassen und ist nach Hannover geflogen. "Ich bin eine Woche auf Urlaub", sagte der frühere Präsident der Hells Angels in Hannover der "Neuen Presse". Mit Freunden und seiner Familie wollte er in seinen 52. Geburtstag reinfeiern. Hanebuth hatte zuvor erstmals die Genehmigung bekommen, Spanien zu verlassen und will in einer Woche wieder zurückfliegen. Der Ex-Rocker-Chef war auf Mallorca im Juli 2013 festgenommen worden und saß zwei Jahre in Untersuchungshaft.

01:05 Verluste für SPD bei Kommunalwahlen in Niedersachsen

Hannover - Die SPD hat bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen teils deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die AfD erreichte in den Städten und Kreisen teils zweistellige Ergebnisse. Die CDU-Führung äußerte sich nach Bekanntwerden vorläufiger Zahlen am Abend zuversichtlich, stärkste Kraft werden zu können - doch auch die Christdemokraten verloren vielerorts an Stimmen. Niedersachsens SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil sagte im NDR-Fernsehen, in der Auseinandersetzung mit der AfD gelte es, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

00:57 Waffenruhe in Syrien soll zum Sonnenuntergang beginnen

Damaskus - Im Syrien startet heute ein erneuter Anlauf für Frieden in dem Bürgerkriegsland. Zum Sonnenuntergang sollen die Waffen schweigen. Die Außenminister der USA und Russland hatten den zuvor ausgehandelten Plan am Samstag vorgestellt. Er soll die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen beenden und Hilfslieferungen an die Zivilisten in belagerten Gebieten des Landes zulassen. Vor Beginn der Waffenruhe hatten die Konfliktparteien ihre Angriffe noch einmal verstärkt. Durch eskalierende Gewalt wurden am Wochenende mehr als 100 Zivilisten getötet.

00:37 Hillary Clinton hat Lungenentzündung

New York - Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Hillary Clinton, leidet an einer Lungenentzündung. Das teilte die Ärztin der 68-Jährigen, Lisa Bardack, Medienberichten zufolge mit. Demnach war die Erkrankung bereits am Freitag festgestellt worden, abends nahm die Ex-Außenministerin aber trotzdem noch an einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden teil. Am Sonntag musste sie dann die New Yorker Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 wegen Unwohlseins vorzeitig verlassen. Das lenkte den Blick auf ihren Gesundheitszustand.

