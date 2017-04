Weil am Rhein Weiter eine hohe Belastung

Von Siegfried Feuchter

Die Grenzlage sorgt dafür, dass Weil am Rhein landesweit einen unrühmlichen Spitzenplatz in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik einnimmt. Denn mit 9611 registrierten (Straf)Taten, die das Polizeirevier, der Zoll und die Bundespolizei im vergangenen Jahr bearbeitet haben, belegt Weil am Rhein, wenn man die sogenannte Häufigkeitszahl und die Kriminalitätsbelastung zugrunde legt, den „ersten Platz“ in Baden-Württemberg.

Weil am Rhein. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Anstieg der Straftaten um 1400 Fälle ausschließlich mit den ausländerrechtlichen Verstößen wie illegale Einreisen, Einreise ohne gültige Ausweispapiere, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und dergleichen zu tun hat. Das waren allein in der Stadt Weil 3713 Fälle, eine Zunahme um 54,2 Prozent. Auf das gesamte Revier bezogen waren es 3958 Fälle. Durch die Flüchtlingsbewegung sind diese Verstöße im zurückliegenden Jahr stark angestiegen.

Sieht man davon ab, dann ist die Zahl der sonstigen Straftaten, wie Revierleiterin Kathrin Mutter und ihr Stellverteter Dietmar Goeritz gegenüber unserer Zeitung erläutern, im gesamten Revierbereich – von Weil bis nach Schliengen und zum Blauen – mehr oder weniger konstant geblieben. Es gab in der Summe sogar einen leichten Rückgang um 54 Straftaten (-0,4 Prozent). Die Aufklärungsquote ist um sechs auf 74,9 Prozent gestiegen. Neben den ausländerrechtlichen Verstößen waren die Diebstahlsdelikte, vor allem Ladendiebstähle, am häufigsten in der aktuellen Statistik vertreten.

Anders sieht dagegen die Lage für die Stadt Weil am Rhein und ihre Stadtteile aus. Hier ist die Zahl der regi­strierten Straftaten um 1251 Fälle (+19,7 Prozent) auf 7608 gestiegen – bei einer Aufklärungsquote von 79,5 Prozent. „Die Kriminalitätsbelastung ist nach wie vor auf einem hohen Niveau“, stellt Goeritz fest. Allein das Polizeirevier Weil am Rhein mit seinen 58 Polizeibeamten hat 4739 Straftaten (ohne die Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz) bearbeitet – das sind rund 600 Fälle mehr im Vergleich zum Jahr 2015. Zur gestiegenen Aufklärungsquote meint der stellvertretende Revierleiter: „Wir versuchen alles, was möglich ist.“

Froh ist Goeritz, dass dank intensiver und gezielter Maßnahmen und Kontrollen die hohe Zahl an Wohnungseinbrüchen reduziert werden konnte. Hier sei eine Trendumkehr geschafft. Kam es 2015 noch zu der Rekordzahl von 188 Wohnungseinbrüchen im Revierbereich, so waren es im vergangenen Jahr 37 weniger, nämlich 151 (-15 Prozent). Die Aufklärungsquote bei den Einbrüchen konnte um zehn auf 18 Prozent gesteigert werden.

Den deutlichen Rückgang bei den Raubdelikten in der Stadt, vor allem in Friedlingen, führt Goeritz auf die Sicherheitsinitiative und die dadurch bedingten verstärkten Kontrollen und die Präventionsarbeit zurück.