Von Joachim Pinkawa

Die Siedlergemeinschaft „14 Linden“ in Otterbach befürchtet durch den Ausbau des Basler Hafens und das geplante Containerterminal Beeinträchtigungen und zusätzliche Belastungen für den Stadtteil. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich, bei der Vorsitzender Hans-Rudi Kiefer und sein Team im Amt bestätigt wurden.

Weil am Rhein. Weil die Otterbacher mehr Lärm, Verkehr und Schmutz befürchten, haben sie im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch Widerspruch gegen das in unmittelbarer Nähe auf Schweizer Seite geplante Projekt eingelegt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, wie Kiefer auf eine Frage aus der Mitte der sehr gut besuchten Versammlung in der vollbesetzten „Waldschenke“ sagte. Deshalb könne er noch nichts Näheres dazu sagen.

Rahmenvereinbarung Erfreut konnte der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft auch Jörg Lievert, den Kreisvorsitzenden des Verbandes, begrüßen. Dieser berichtete zunächst von den sechs Gemeinschaften im Landkreis, zu denen neben Weil am Rhein Rheinfelden, Kandern, Lörrach, Todtnau und Grenzach mit insgesamt rund 800 Mitgliedsfamilien zählen. Lievert wies auf eine neue Rahmenvereinbarung mit einem „hiesigen Energiedienstleister“ und auf die aktuelle Einkaufsliste mit Rabatten für die Verbandsmitglieder hin.

Aktivitäten Für die Siedlergemeinschaft „14 Linden“, die bereits seit mehr als 80 Jahren existiert und durch den Zusammenschluss mit der Siedlergemeinschaft Läublingärten aus aktuell 79 Mitgliedsfamilien besteht, berichtete Vorsitzender Kiefer über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Aktivitäten Mit „viel Arbeit“ beschrieb er das Jahr und nannte unter anderem einen Info-Abend, bei dem man versucht habe, neue Mitglieder zu gewinnen, das sommerliche Waldfest mit Gästen aus der Schweiz, den Herbsthock, den Adventskaffee und die monatlichen Treffen. Besonders erwähnte Kiefer aber die inzwischen abgeschlossene Renovierung/Sanierung der „Waldschenke“ einschließlich einer Überdachung des WC-Containers. Neben entsprechenden finanziellen Mitteln wurden dafür erhebliche Eigenleistungen erbracht.

Kassiererin Barbara Huber legte einen einwandfreien Kassenbericht vor. Sie wie auch Vorsitzender Kiefer dankten den Schenkewirtinnen Christel Kiefer und Claudia Krause.

Abschließend wies Kiefer noch auf anstehende gesetzliche Änderungen für Hausbesitzer zum Thema „Abwasserleitungen“ hin und stellte die Möglichkeit einer „Sammeluntersuchung“ zur Diskussion. Wahlen Bei den Neuwahlen wurden jeweils einstimmig gewählt: Hans-Rudi Kiefer als Vorsitzenden für weitere drei Jahre, stellvertretender Vorsitzender ist wieder Reiner Krause. Als Kassiererin bestätigte die Versammlung Barbara Huber, außerdem Doris Weh als Schriftführerin und Achim Janitschek und Andreas Albietz als Platzwarte. Zu Beisitzern wurden Peter Huber, Alexandra Janitschek und Michael Kwasnitschka gewählt. Kassenprüfer ist Manuel Henn. Als Waldschenke-Wirtin ist weiterhin Christel Kiefer tätig, wobei ihre Stellvertreterin Karin Jenne ist.