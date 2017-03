Weil am Rhein Weiterführende Schulen: Anmeldung

Weil am Rhein. Die Anmeldung für die weiterführenden Schulen kann am Dienstag, 4. April, und am Mittwoch, 5. April, erfolgen.

Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden: Ein Nachweis über das Geburtsdatum und die Namensführung (Geburtsurkunde oder Familienstammbuch) und die Blätter 4 und 5 von den Formularen „Anmeldung bei der weiterführenden Schule“; bei der Realschule muss noch ein Passbild mitgebracht werden.

Die Anmeldung bedeutet noch keine endgültige Aufnahme. Diese erfolgt durch eine besondere Mitteilung.

Zu beachten ist laut Gertrud Wittek, geschäftsführende Rektorin der Weiler Schulen, außerdem, dass sich Schüler, die aus der Klasse 5 oder 6 überwechseln, erst zum Schuljahresende mit dem Zeugnis und den entsprechenden Notendurchschnitten anmelden können.

An den Schulen gelten folgende Zeiten:

Kant-Gymnasium: Dienstag, 8 bis 17 Uhr, Mittwoch, 8 bis 15 Uhr

Oberrhein-Gymnasium: Dienstag, 8 bis 17 Uhr, Mittwoch, 8 bis 17 Uhr

Realschule: Dienstag, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch, 8 bis 16 Uhr

Gemeinschaftsschule: Dienstag, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch, 8 bis 16 Uhr