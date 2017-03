Weil am Rhein Weniger Autofahrer, mehr Fußgänger

Von Marco Fraune

Die Mobilität in Weil am Rhein soll einem Wandel unterzogen werden. Mehr Fußgänger, weniger Autoverkehr sind eine Zielrichtung. Hierzu wird die Stadt in Kürze ein Mobilitätskonzept in Auftrag geben.

Weil am Rhein. Mit welchen Instrumenten und Strategien der motorisierte Individualverkehr reduziert werden kann, soll ein Fachbüro in den nächsten Monaten erarbeiten. Dies lässt sich die Stadt knapp 90 000 Euro kosten, wobei ein Teil davon durch Bundeszuschüsse gedeckt ist. Bis zur Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr erwartet Erster Bürgermeister Christoph Huber Ergebnisse. Ein erster „Kick-Off-Workshop“ ist zum Start vorgesehen.

Befragung nicht geplant Nicht enthalten sein wird in der kurz vor der Beauftragung stehenden Studie voraussichtlich eine zeit- und damit kostenintensive Grundlagenerhebung. Ansonsten müssten nicht nur die Bürger in Weil am Rhein zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt werden, sondern auch in Basel und im Elsass. „Der Aufwand lohnt sich nicht.“ Für die Tram gebe es zuverlässige Zahlen, für den Bus brauchbare und bei der Bahn bekomme man keine, kennt der erste Bürgermeister die Ausgangssituation. Zugleich wissen die Experten in der Stadt um Verkehrsströme, Belastungsschwerpunkte oder auch grundsätzlich um Handlungsbedarf für bestimmte Bereiche. „Beim Konzept geht es darum, zu bündeln, zu optimieren, zusammenzuführen und zu ergänzen.“ Eingebunden werden neben der Politik ebenso die IG Velo, der Behindertenbeirat oder auch das Jugendparlament.

Klares Ziel vor Augen Grundsätzliches Ziel ist, den motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen. Mehr Menschen sollen gewisse Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus, Tram und Bahn zurücklegen. In früheren Jahren lag der Fokus hingegen stark auf dem vierrädrigen fahrbaren Untersatz. Mit dem neuen Konzept soll der Betrachtungswinkel sich verändern. Neben dem Veloverkehr, der in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick genommen wurde, geraten nun auch die Fußgänger deutlicher in den Fokus. Im Gegensatz zu anderen Städten vergleichbarer Größe, die schon ein Mobilitätskonzept erarbeitet haben, muss in Weil besonders die urbane Struktur beachtet werden, wo ÖPNV und Radverkehr an vielen Stellen gut verbunden sind. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier beispielsweise viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten bringen und dort für Verkehrsprobleme sorgen. Mehr Wege sollen daher künftig zu Fuß zurückgelegt werden, so das Ziel. Autobahn außen vor Ein großes Problem bei dem Mobilitätskonzept, das Teil des Klimaschutzkonzepts wird, ist der Autobahnverkehr. Mehr als eine Million Laster queren pro Jahr den Autobahnzoll. Damit verbunden sind schlechte Luft, CO2-Ausstoß und klimaschädliche Gase. Darauf hat die Stadt Weil am Rhein aber wenig Einfluss.

Neue Mobilitätsdrehscheiben Eine Möglichkeit ist hingegen, Mobilitätsdrehscheiben auszubilden, erklärt Huber. Dies sei beispielsweise mit dem „Dreizack“ der Fall, wo künftig Tram, Bahn, Bus und Fahrrad miteinander verknüpft sind. Auch der Steg in Haltingen ist laut dem Ersten Bürgermeister ein Punkt, die Bürger weg vom motorisierten Individualverkehr zu lotsen. Ein „Umsteige-Hub“ am Haltinger Bahnhof für Menschen aus Märkt, Ötlingen oder auch Binzen, die mit dem Rad kommen und auf den Zug umsteigen, bietet Potenzial. Tram und Fußgängerzone Ein City-Bus, ein Bürgerbus sowie die mögliche Tram-Verlängerung bis zum Läublinpark sind Bausteine, die im Mobilitätskonzept betrachtet werden sollen. „Was-wäre-wenn-Szenarien“ sind zu berücksichtigen, ebenso wie die Ausweisung einer Fußgängerzone, durch die dann ein Tram fährt. Möglich hält Huber insgesamt neue Ansatzpunkte. „Das Parken in der Peripherie ist auch ein Thema.“ Mit konkreten Lösungsvorschlägen hält er sich aber zurück, setzt er nun auf die Arbeit des Fachbüros.