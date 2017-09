Weil am Rhein Wichtige Denkanstöße zur Berufswahl

Weil am Rhein. Am Oberrhein-Gymnasium (OGW) hat eine Studien- und Berufsorientierung auf besondere Art stattgefunden. Schon zum vierten Mal war nämlich die freie Theatergruppe „Tempus fugit“ zu Gast am OGW, um die Schüler der Kursstufe 1 dabei zu unterstützen, Orientierung und Klarheit in Bezug auf ihre Studien- und Berufswahl zu erlangen.

Dabei stand allerdings weniger die klassische Frage nach konkreten Berufsbildern im Vordergrund, vielmehr wurde den Schülern im dialogischen Spiel ein Moment des Innehaltens und der konzentrierten Selbstreflexion geboten und so eine kreative Auseinandersetzung mit möglichen Wegen nach dem Abitur ermöglicht.

Das interaktive Theaterstück „Aufbruch“ begann mit einem theatralisches Anspiel durch die Schauspieler, welches als Denkanstoß verschiedene Themen in Bezug auf Berufswahl und Karriere ansprach. Danach mischten sich die Akteure unter die Oberstufenschüler, um gemeinsam mit ihnen exemplarische Lebensentwürfe zu durchdenken und durchzuspielen: Erfolg oder Glück? Sicherheit oder Selbstverwirklichung? Geld oder Familie?

Solche und ähnliche kontroverse Fragen wurden angesprochen und in spontanen Rollenspielen durch die Theatergruppe illustriert, was den Schülern die Möglichkeit eröffnete, sich mithilfe dieser konkreten und direkten Konfrontation über ihre eigenen Prioritäten klar zu werden.

Abschließend fand noch eine gemeinsame Reflexion im Plenum über das Gesehene, Erlebte und Durchdachte statt.

Diese Veranstaltung, die inzwischen schon zum festen Inventar der Berufsorientierung am OGW zählt, wird von der Bundesagentur für Arbeit Lörrach und dem Förderverein des OGW unterstützt und soll den Schülern helfen, nach dem Abitur nicht in Panik und Ratlosigkeit zu verfallen, sondern eine bewusste und durchdachte Wahl eines Berufs oder eines Studienganges zu treffen.

Mit solchen und ähnlichen Projekten könnte es auch gelingen, die Zahl der Studienabbrecher, die in Deutschland relativ hoch ist, zu reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Orientiert man sich an der durchweg positiven Resonanz der OGW-Schüler, dann wurde durch diese Veranstaltung auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung gemacht.