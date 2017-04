Weil am Rhein Wie gemalte Befreiungsschläge

Von Walter Bronner

Das passt immer zum großzügigen lichten Raumangebot der Ötlinger Galerie Hanemann: Bilder, die wie gemalte Befreiungsschläge wirken. Hilda Lützelschwab aus Rheinfelden präsentiert aktuell derartige Großformate, die vor Farbe und anderen Materialien förmlich strotzen und ungeachtet aller Widrigkeiten des Daseins vitale Lebensbejahung und Unternehmungslust bekunden.

Weil am Rhein-Ötlingen. Die von Kindesbeinen an begabte Malerin und Zeichnerin, die beruflich als Sekretärin in der Pharmaindustrie reüssierte, hat über viele Reifestationen zu ihrem aktuellen Stil gefunden, der deutliche Anklänge an den abstrakten Expressionismus und die informelle Malerei aufweist, aber durchweg von einer persönlichen Note geprägt ist. Da kann sich der Betrachter in rot-orange-gelben Farbexplosionen auf „Entdeckungsreise“ (so der Titel eines der größeren Formate) begeben und dem nachspüren, was sich die Ausstellerin – unter anderem – mit ihren von heftigen Pinsel- und Spachtelaktionen zeugenden Werken „Der Weg“, „Emotions“, „Schattengebilde“ oder „Traumpfade“ wohl gedacht hat. Doch besser noch, als daran herumzurätseln, sollte man sich ohne Grübeln auf die materialintensiven Kompositionen einlassen und eigenen Intensionen nachhängen.

Titel wie „Australien Impression“, „Strandansichten“, „Bergspitze“ und „Wasserspiele“ erklären sich dann fast von selbst und geben sinnige Hinweise auf die unbändige Reiselust der Ausstellerin, die den Globus schon von Kuba bis zum fünften Kontinent durchstreifte und sich von ihren Eindrücken unterwegs für ihre schöpferische Arbeit gründlich inspirieren ließ. Es gibt bei Hanemann auch Bilder, deren durch Pasten, Pigmente, Gele, Schellack und Beize angereicherte und zu Reliefs aufgerauten Strukturen lediglich Weiß-, Grau- und Schwarztöne aufweisen, gleichwohl als „Sonne“ und „Klang“ firmieren, dann aber doch mit dem von beiden Werken flankierten Bild „Im Winter“ dem Publikum noch einen Verständnis-Schlüssel andienen.

Mit viel Grün und Gelb zaubert Hilda Lützelschwab zudem reichlich Frühlingsstimmung in die Galerie. Und mit den Frauenporträts von Postern, die sie in geheimnisvolle Bildsphären integriert, dokumentiert sie auch ein gewisses Faible für die surrealistische Malerei. Auf ihrer Kurzbiografie sind ein gutes Dutzend Kurse und Seminare vermerkt, die einerseits ihre gestaltungstechnische Souveränität erklären, zum andern auch ihr vielseitiges stilistisches Spektrum begründen. Das war vor Jahren noch stark vom Impressionismus geprägt, wie ein einsames aber auffälliges Seerosen-Gemälde im Treppenaufgang beweist, mit dem sich die energische Rheinfelder Kunstschaffende zugleich als große Monet-Verehrerin outet.

n Ausstellungsdauer bis 28. April; Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.