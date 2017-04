Weil am Rhein Wie soll die innerörtliche Hauptstraße umgestaltet werden?

Weil am Rhein (sif). Mit interessanten Erkenntnissen sind Erster Bürgermeister Christoph Huber und zwei Stadträte von einem Seminar zum Thema Umgestaltung innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen aus Berlin zurückgekehrt.

Die Teilnahme an dieser Tagung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Weil am Rhein bekanntlich im Bemühen um eine attraktivere Innenstadt eine Fußgängerzone einrichten will.

Wie berichtet, ist der für dieses Jahr geplante Testlauf, wonach für ein paar Wochen der Abschnitt zwischen Schlaufenkreisel und Sparkasse für den Durchgangsverkehr gesperrt worden wäre, abgesagt worden. Die Baustellen in der Stadt, vor allem die des „Dreizack“, haben dazu geführt, das Vorhaben aufzuschieben. „Dann hätten wir Stärken und Schwächen einer Fußgängerzone erkennen können“, sagt Huber auf Nachfrage unserer Zeitung.

Nach Ansicht des Bürgermeisters würde es Sinn machen, bis zur Fertigstellung des geplanten Einkaufszentrums Dreiländergalerie die autofreie Zone umzusetzen. Der Bereich zwischen Schlaufenkreisel und Bühlstraße ist 380 Meter lang.

Beim Symposium in Berlin wurde Weil am Rhein in einem Atemzug mit großen Städten wie München und Wien genannt und als positives Beispiel dargestellt, als es um die Bürgerbeteiligung ging. Bekanntlich hatte sich im Rahmen von „Weil am Rhein macht’s“ eine große Mehrheit der teilnehmenden Bürger für eine Fußgängerzone in der Innenstadt ausgesprochen, um mehr Aufenthaltsqualität zu erreichen. In Wien beispielsweise stieg die Zustimmung zu einer Fußgängerzone um mehr als 25 Prozent, nachdem die 500 Meter lange autofreie Zone eingerichtet worden war und die Auswirkungen zu sehen waren, berichtet Huber.