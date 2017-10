Weil am Rhein Wiesn-Atmosphäre im LGS-Park

Das zweite „Badische Oktoberfest“ im Dreiländergarten war wieder ein voller Erfolg. Hunderte Besucher jeden Alters in bester Feierlaune ließen es im Zelt so richtig krachen.

Weil am Rhein (sc). Veranstalter Richard Dorst freute sich über die „gute Stimmung“ im Oktoberfestzelt. „Ich komme gerne nach Weil am Rhein“, sagte er. Der Standort sei gut und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie der LGS GmbH sei unkompliziert und vertrauensvoll.

Für eine authentische Wiesenatmosphäre sorgte vor allem die Band „Das Regiment“ mit 120 Songs aus 50 Jahren Musikgeschichte. ACDC, Chart-Hits, Oldies, Party-Sound, Rock- und Popklassiker – für jeden Musikgeschmack war etwas dabei. Und immer wieder hieß es: „Auf die Bänke… fertig los“.

Das ließen sich die gut gelaunten Besucher nicht zweimal sagen. Gekleidet im feschen Dirndl oder in Krachledernen und kariertem Hemd, wurde auf Bänken und Tischen getanzt, geschunkelt und kräftig mitgesungen. Aus hundertfachen Kehlen tönte es begeistert: „Oh, wie ist das schön…“.

Selbst das Badnerlied, dessen Text auf der Rückseite der Speisekarte gedruckt war, sangen die jungen Gäste herzhaft mit. Die Musiker heizten dem Publikum ordentlich ein.

Dass Lebkuchenherzen und bunte Luftballons an einem Oktoberfest nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst. Stets belagert war auch die Monkey-Box, in der die Gäste Erinnerungsfotos an diesen Abend machen lassen konnten. Die 50 Mitarbeiter von Richard Dorst hatten derweil alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit einer Maß Bier, Schäufele, Knödel, Rinderbraten und vielen anderen Köstlichkeiten zu versorgen.

Draußen standen neun Mitarbeiter des DRK-Ortsvereins Weil-Haltingen bereit, um im Notfall während des drei Tage dauernden Oktoberfests zu helfen.

Im Zelt herrschte von Anfang an eine zünftige Wiesn- Stimmung und Atmosphäre. Am Samstag spielte die Band „Lollis“ für die Besucher auf, und heute, Montag, öffnet das Oktoberfestzelt noch einmal. Dann will die Band „Das Regiment“ für beste Stimmung sorgen, erklärt der Veranstalter des Badischen Oktoberfests.