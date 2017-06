Weil am Rhein Wild, dynamisch, fetzig – die „Balkan-Funkateers“

Weil am Rhein. Das Internationale Bläserfestival Weil am Rhein hat in den vergangenen Jahren immer wieder Brass-Bands aus Südosteuropa präsentiert, die berühmt sind für ihre ansteckend dynamischen Rhythmen.

In diesem Jahr wird am Donnerstag, 22. Juni, um 21 Uhr auf der Weindorf-Bühne eine Band auftreten, die den Spitznamen „wilde Balkan-Funkateers“ erhalten haben. Das serbische Wort Čarlama steht für „Wild abtanzen“ und Party machen.

Kaum ein paar Minuten auf der Bühne – schon löst das „Carlama Orkestar“ dieses im Bandnamen liegende Versprechen ein. Sie gehen von Null auf Hundert und erreichen stellenweise 200 Beats pro Minute. Die von Energie strotzende Musik geht direkt in die Beine. In den letzten Jahren haben laut Kulturamtsleiter Tonio Paßlick einige innovative und originelle Bands vom Balkan in der europäischen Weltmusikszene große Erfolge feiern können, und sogenannte Balkan-Beats wurden immer populärer. Wo ist das Alleinstellungsmerkmal des Č“Carlama Orkestars“ gegenüber anderen Größen des Genres wie Fanfare Ciocarlia, die auch schon in Weil am Rhein begeistert haben?

Derweil die anderen Bands im besten Sinne des Wortes mit „Pauken und Trompeten“ die Zuschauer zum Swingen bringen, macht es das Č „Carlama Orkestar“ mit vier Saxophonen und einem funkigen Drummer. Alle Gattungen der Saxophon-Familie werden präsentiert, meisterlich gespielt und mit der Raffinesse eines Orchesters arrangiert. Statt der Tuba übernimmt hier das Bass-Saxophon die ganz tiefen Töne.

Die Musiker sind nicht nur authentisch in der Volksmusik verwurzelt, sondern auch mit allen Wassern gewaschene Jazzer. Immer wieder schieben sie abgedrehte Improvisationen ein und bedienen sich aller erdenklicher Kniffe, die einen fetzigen Bläsersatz im Rock-Jazz oder Funk ausmachen, teilt das Kulturamt mit. „Sie ziehen und biegen die Noten.“

Alle beteiligten Musiker haben nationale Jazzwettbewerbe gewonnen und spielten zusammen mit Jazzgrößen wie Al Foster, Steve Gadd, John Patitucci, Randy Brecker, Reggie Workman, Miroslav Vitous, Paul Jackson and Mike Clark.

u Weitere Infos unter www.blaeserfestival.de