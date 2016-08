Weil am Rhein (sif). Ob Carl Stephan Matti, Geschäftsführer des Badelandes Laguna, die Freibadsaison verlängern wird, entscheidet sich erst am Wochenende. „Das hängt vom Wetter ab, deshalb werden wir erst am Samstagnachmittag entscheiden, ob das Freibad über das Wochenende hinaus geöffnet bleibt“, sagte Matti auf Nachfrage. Ursprünglich ist geplant, das Bad am Sonntagabend, 4. September, zu schließen. Doch wenn das Wetter mitspielt, ist denkbar, es noch bis Mitte September offen zu halten. Am Montag beispielsweise kamen bei trübem Wetter nur 58 zahlende Badegäste ins Freibad – „definitiv viel zu wenig“, sagt Matti, der jedoch mit dem August insgesamt zufrieden ist. Die 60 000 Besucher, die das Badeland als Zielmarke für das Freibad ausgegeben hat, werde man nach derzeitigem Stand knapp verfehlen. Für das Erlebnisbad Laguna sind in diesem Jahr 300 000 Besucher avisiert. Ob die Zahl erreicht wird, hängt nun auch vom September ab, der traditionell aus verschiedenen Gründen (Ferienende) der am schlechtesten besuchte Monat ist.