Weil am Rhein Wohldosierte Delikatessen

Von Walter Bronner

Weil am Rhein. Mit einem Kammermusikabend von starker Ausstrahlungskraft präsentierten sich am Freitagabend der Pianist Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten in die Altweiler Kirche.

Der nicht übermäßig gut besuchte Anlass im Rahmen Reihe „Markgräfler Musikherbst“ setzte musikerfahrene Hörer zunächst in leichtes Erstaunen. Kennen sie doch Mozarts F-Dur-Werk (KV 413) als veritables Klavierkonzert mit allem Drum und Dran. Dass auch die auf ein Minimum von Streichern und einem Tastenvirtuosen reduzierte Fassung dieses charmanten Stücks legitim ist, konnte Soldan überzeugend begründen. Schließlich gehörte das Werk zu den Referenzstücken, mit denen sich der Wiener Neubürger Mozart anno 1782 auf eigenes Risiko dem dortigen Publikum konzertierend vorstellte und der Kosten wegen auf ein komplettes Orchester verzichten musste.

Die jetzt in Weil zu hörende abgespeckte Version bereitete denn auch ob ihrer fein ausziselierten Wiedergabe großes Hörvergnügen, bei dem sich der Pianist als Draufgänger mit kernigem Tastenanschlag profilierte. Die von ihm mitunter etwas übertönten Sekundanten an den Streichinstrumenten – Dariusz Zboch, Jakub Lysik (Violinen), Jaroslaw Marzec (Bratsche), Katarzyna Biedrowska (Violoncello) und Krzystof Korzen (Kontrabass) – erwiesen sich durch ihr stringentes Zuspiel als in jeder Hinsicht ideale Partner und nicht minder ideale Nachschöpfer von Mozarts beglückender Polyphonie.

Ihre wahre Meisterschaft demonstrierten die tschechischen Gäste alsdann in Maurice Ravels Streichquartett F-Dur, das der Primarius des Ensembles für die komplette Besetzung seiner Truppe, also mit Kontrabass zusätzlich, eingerichtet hatte. Dabei wurden dem voluminösen Instrument über das gewöhnliche „Schrumm-Schrumm“ hinaus doch recht dankbare weitere Aufgaben in Form von grundierenden Melodien und aparten Pizzicato-Kapriolen zugewiesen. Denkbar, dass Ravel an dieser Erweiterung seines an klassischen Vorbildern orientierten Frühwerks seine helle Freude gehabt hätte, zumal die Aufführung hier mit werkgerechter Delikatesse und allem gebührenden Gefühlsaufwand dargeboten wurde.

Nach der Pause dann Franz Schuberts wohl populärstes Stück, das „Forellenquintett“, an dem sich die Musikfreunde nie satthören können. Ist dieses A-Dur-Werk doch die reizendste und von schierer Lebensfreude durchpulste Kammermusik, die der von Tragik umflorte, jung verstorbene Tonschöpfer quasi als Nachklang auf kurzzeitige glückliche Tage schrieb. Bei der mustergültigen Wiedergabe in Weil durfte der in diesem Fall nicht gebrauchte zweite Geiger die Noten des Pianisten umblättern, wobei diesmal die Übereinstimmung von Klavierspiel mit dem des Streichquartetts keine Wünsche offen ließ.

Die ansteckende Munterkeit der makellosen Wiedergabe erfasste das Publikum spontan. Sein jubelnder Beifall ertrotzte denn auch noch drei fulminante Zugaben, in denen sich das zuvor schon deutlich hervorgekehrte böhmische Musikantentum noch einmal mitreißend-vital entfaltete.