Weil am Rhein (mcf). Die geplanten Wohncontainer auf dem Messeplatz stoßen vereinzelt auf Kritik bei den Nachbarn. Insgesamt liegen der Stadt aktuell drei Einwendungen gegen das Vorhaben vor, erklärte Erster Bürgermeister Christoph Huber auf Anfrage unserer Zeitung. Weitere sind möglich, da die Anwohneranhörungsphase noch läuft. Über Details will Huber keine weiteren Angaben machen. Es handele sich um das laufende Geschäft der Verwaltung. Wie mit den Einwendungen weiter umgegangen werden soll, werde mit dem Regierungspräsidium abgestimmt. Stuckert Wohnbau als Bauherr wartet noch ab Nicht nur schon am Messeplatz wohnende Bürger sorgen sich wegen der geplanten Anschlussunterbringung von 70 Flüchtlingen in den drei Wohncontainern. Auch mögliche neue Anwohner zögern nun, ob sie dort eine Wohnung beziehen wollen, erklärt Aribert Frece, Geschäftsführer der Stuckert Wohnbau AG aus Gundelfinden, die am Messeplatz ein 3060 Quadratmeter großes Grundstück erworben hat, auf dem 29 Wohnungen entstehen sollen. „Die Unsicherheit ist da.“ So wollen der Bauherr als auch verschiedene Kunden wissen, ob es sich tatsächlich ein Provisorium handelt, also ein Abbau nach drei Jahren erfolgt. „Jeder will wissen, woran er ist.“

Daher steht der Investor mit der Stadt in Kontakt, doch ein Gespräch mit Bürgermeister Huber sei noch nicht terminiert. Frece will bei diesem in Erfahrung bringen, woran man ist. Obwohl das Projekt angesichts der Vorbehalte vorerst auf Eis liegt, bleibt der Baubeginn für das Frühjahr das Ziel.