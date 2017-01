Auf ein kleines konzertantes Jubiläum konnte Kulturamtsleiter Tonio Paßlick am Freitagabend in der Haltinger St. Georgs-Kirche verweisen. Denn seit zehn Jahren musizieren dort jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr das Budapester Geige-Harfe-Duo Lajos Földesi und Andrea Kocsis zusammen mit der in Basel lebenden ungarischen Sopranistin Eva Csapó.

Weil am Rhein-Haltingen. Was damals auf Vermittlung des früheren Lehrers Ulf Schünemann zustande kam, hat sich längst zu einer liebgewordenen Tradition mit einer stattlichen Stammhörerschaft verfestigt. Sowohl diese als auch neu hinzugekommene Konzertbesucher hatten jetzt erneut viel Freude an einem Programm, das zum einen Wunschkonzertcharakter aufwies, sich andererseits auch auf wenig begangenen Seitenpfaden der Tonkunst bewegte.

Genau diese Mischung ist es denn auch, was diesen musikalischen Anlass besonders reizvoll macht. Denn wer kennt schon das Lied „Wie sie ruht, die müde Welt“ des lange in Basel tätigen Spätromantikers Friedrich Hegar, das Sängerin und Harfenistin mit berückender Anmut darboten. Oder wer hat je etwas gehört vom ungarischen Komponisten A. Köszegi (kein Mensch weiß, wofür das A steht), dessen fulminante Polonaise das Instrumentalduo mit erfrischendem Elan zelebrierte.

Ohrenschmeichler voller Klanganmut, wie die beiden Romanzen von Marcel Tournier und das Rührstück „Trost“ von Henri Vieuxtemps, dürften die meisten Konzertgäste wohl auch zum ersten Mal, dafür aber mit umso größerem Genuss gehört haben, ebenso das muntere, folkloristisch inspirierte Stück „Abend im Siedlerland“ von Béla Bartók. Vom Instrumentalduo mit aller Sorgfalt flankiert, beeindruckte Eva Csabó mit ihrer modulationsfähigen und auch im dramatischen Fach bewanderten Stimme in Georg Friedrich Händels Arioso „Dank sei Dir, Herr“ , Johann Wenzel Kalliwodas „Nachtblick“, einer „Agnus-Dei“-Adaption von Georges Bizet und dem vielgeliebten „Panis Angelicus“ von César Franck.

Vertonungen eines D’Annunzio-Gedichts von Paolo Tosti und des 117. Psalms von Karl Goepfart (einem fast vergessenen Thüringer Spätromantiker) fügten dem kurzweiligen musikalischen Anlass weitere sympathische Klangakzente hinzu. Der anhaltende Beifall wurde mit einer weiteren Psalmvertonung von Felix Mendelssohn-Bartholdy vergolten.