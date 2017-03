Weil am Rhein Zahlreiche Wettkämpfe

Weil am Rhein. Zur Hauptversammlung der Turnabteilung des Eisenbahner Turn- und Sportvereins (ESV) Weil am Rhein konnte Vorsitzender Daniel Schober im Vereinsheim den Hauptvereinsvorsitzenden Maik Hoffmann sowie zahlreiche Trainer und Aktive begrüßen. Er freute sich über ein erfolgreiches Jahr 2016, das mit der Vereinsmeisterschaft, die zugleich eine kleine Weihnachtsfeier war, endete. Viele Aktionen Gabi Schwarz berichtet über zahlreiche Aktionen der Abteilung Frauenturnen nebst der wöchentlichen Gymnastik in Friedlingen. Mit regelmäßigen Fortbildungen in Steinbach hält sie sich als Trainerin auf dem aktuellen Stand. Die Jedermänner unter der Leitung von Karl Wöhrle freuen sich über Neuzugänge – jedoch gibt es auch noch freie Plätze in der Gruppe, die sich auf vielfältige Weise in der Halle mit Ballspielen oder je nach Jahreszeit auch draußen fit hält.

Die Abteilung Mädchenturnen nahm im vergangenen Jahr an zahlreichen Wettkämpfen teil, etwa gemeinsam mit Mädchen des TV Haltingen beim Liga Wettkampf LK4. Über Zuwachs in der Trainerinnen-Riege freute sich Simone Pregger. So konnten weiter Mädchen aufgenommen werden, wobei es dennoch eine Warteliste gibt. Aktives Wettkampfjahr Das Bubenturnen unter der Leitung von Thomas Faller, Daniel Schober und Klaus Seitzl blickt ebenfalls auf ein aktives Wettkampfjahr zurück. Ihr Können bewiesen haben die Jungs am Gaukinderturnfest in Schopfheim, in Dachsberg, am Landesturnfest in Ulm sowie bei den Bestenkämpfen im Gau und Bezirk, hieß es im Bericht. In der Abteilung steht der Jugendfußball in Konkurrenz mit dem Turnen, weshalb es hier noch freie Plätze gibt.

Für Jungs und Mädchen fand im Sommer ein gemeinsames Freizeitwochenende in Todtnauberg statt, mit Wandern und Spaß einmal anders, als in der Turnhalle. Ausblick Für 2017 kündigte Schober zahlreiche Ehrungen des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus sowie die Fertigstellung einer eigenen Homepage für die ESV-Abteilung Turnen an.

Abteilungsleiter: Daniel Schober, stellvertretende Abteilungsleiterin: Simone Pregger, Jugendvertreterin: Saskia Oettle, Schriftführerin/Presse: Gunhild Maurer-Haag, Kassenwartin: Inge Sütterlin, Kassenprüfer: Thorsten Kirsch (alle wie bisher), zweiter Kassenprüfer: Denis Bär (neu)

