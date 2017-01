Nachrichten-Ticker

19:42 Ein Kollege für Alexander Gerst: Neuer deutscher Astronaut

Köln - Nach Alexander Gerst wird ein weiterer Deutscher zum Team der Esa-Astronauten gehören. Der Saarländer Matthias Maurer, Jahrgang 1970, soll nach derzeitiger Planung am 16. Februar offiziell eintreten, wie ein Sprecher der Europäischen Raumfahrtagentur in Köln sagte. Bislang waren elf Deutsche auf Missionen im Weltraum, zuletzt "Astro-Alex" im Jahr 2014. Der Eintritt ins Team bedeute nicht automatisch, dass Maurer bald ins All fliegt - eine konkrete Mission für ihn gebe es noch nicht, hieß es von der Esa weiter.

19:28 Ex-Präsident Bush und Ehefrau auf dem Weg der Besserung

Houston - Dem an einer Lungenentzündung erkrankten früheren US-Präsidenten George H.W. Bush geht es besser. Seine Ärzte prüften gegenwärtig, ob die Intubation, die seine Atemwege freigehalten hatte, entfernt werden könne, teilte ein Sprecher mit. Anschließend könne er das Krankenhaus in Houston wohl verlassen. Auch Bushs Ehefrau Barbara, die ebenfalls im Krankenhaus liegt, sei auf dem Weg der Besserung. Antibiotika und Ruhe hätten bei der schwer erkälteten früheren First Lady Wirkung gezeigt.

18:51 Riesen-Lawine tötet Hotelgäste in Italiens Erdbebenregion

Rom - Eine enorme Lawine hat ein Hotel in Italiens Erdbebenregion bis zum Dach verschüttet und wohl bis zu 30 Menschen getötet. Die Aussicht, Überlebende in dem Abruzzen-Ort Farindola zu finden, gilt als gering. "Es sind viele Tote", erklärten die Rettungskräfte. Erste Leichen wurden geborgen. Im Inneren des Gebäudes vermuteten die Einsatzkräfte etwa 30 Menschen, darunter mehrere Kinder. Zeugen zufolge hatten die Gäste nach der Erdbebenserie auf ihre Abfahrt gewartet, die sich aber im Schneechaos verzögert haben soll. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück.

18:49 Einkaufszentrum stürzt ein: Mindestens 20 Feuerwehrleute tot

Teheran (dpa) – Ein 17-stöckiges Einkaufszentrum ist nach einem Großbrand in Teheran eingestürzt und hat mindestens 20 Feuerwehrleute unter sich begraben. Die Männer seien tot, sagte Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf im iranischen Staatsfernsehen. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einer realistischen Einschätzung. Es seien aber noch keine Leichen geborgen worden, fügte er hinzu. Die Feuerwehrmänner konnten den Angaben zufolge zwar rechtzeitig alle Menschen aus dem brennenden Gebäude holen, wurden aber selbst von dem plötzlichen Einsturz überrascht.

18:44 Künftiger US-Präsident Trump in Washington eingetroffen

Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump ist in der Hauptstadt Washington eingetroffen. An Bord einer Militärmaschine, die in New York gestartet war, landete er auf einem Militärstützpunkt außerhalb Washingtons. Das Flugzeug verließ als erster Trumps zehn Jahre alter Sohn Barron. Es folgten weitere Familienmitglieder. Trump stieg mit seiner Frau Melania als letzter die Gangway hinab. Mit einem Autokonvoi begab sich die Familie in das von Trumps Unternehmensgruppe betriebene Hotel in der Innenstadt. Morgen soll der neue Präsident seinen Amtseid vor dem Kapitol ablegen.