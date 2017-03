Weil am Rhein „Zeichen setzen“

Weil am Rhein (sas). Mit sieben zu drei Stimmen hat der Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend den verkaufsoffenen Sonntag befürwortet, der in Haltingen am 14. Mai im Rahmen einer Gewerbeschau stattfinden soll.

Die Gewerbeschau bezeichnete Wolfgang Roth-Greiner (FDP) als löblich, sprach sich aber gegen den verkaufsoffenen Sonntag aus. „Es ist sonst genügend Zeit, einkaufen zu gehen, einen freien Tag sollten die Mitarbeiter haben“, begründete er seine Meinung. Ingrid Pross (Grüne) und Gunter Eberhardt (UFW) schlossen sich an. Die drei Ausschussmitglieder stimmten bei der Abstimmung dann auch dagegen. „Ich habe Verständnis für jeden, der seinen Laden geschlossen lässt“, sagte OB Wolfgang Dietz dazu.

„Das ist doch jedem Geschäft selbst überlassen“, fand Eugen Katzenstein (UFW). Außerdem gebe es viele Mitarbeiter, die das gerne machen. „Es handelt sich doch schon um Ausnahmen“, gab er zu bedenken. Diese abzulehnen, halte er für falsch. „Die Regularien sind erfüllt, da sollten wir ein klares Zeichen setzen“, meinte auch Andreas Rühle (UFW). Claus Weibezahl (CDU) zeigte sich „positiv überrascht“. „Alles wurde ordnungsgemäß beantragt, das wollten wir ja.“

An der Gewerbeschau beteiligen sich 18 Unternehmen – laut Angaben der Antragssteller wollen lediglich vier ihre Verkaufsstellen öffnen. Bei zwölf Unternehmen handelt es sich nicht um Verkaufsstellen, so dass eine Ladenöffnung für sie nicht in Betracht kommt. Die Gewerbeschau soll von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein und der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr stattfinden.

Verkaufsstellen dürfen an höchstens drei Sonn- und Feiertagen im Jahr geöffnet sein. „Ist so bereits ein Termin für ganz Weil verbraucht?“, erkundigte sich Matthias Dirrigl (SPD). Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher informierte, dass die Veranstaltung nur für Haltingen zähle.