Weil am Rhein Ziel: Alle Haltinger auf ein Foto

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Ein Gruppenfoto der besonderen Art soll am Sonntagnachmittag geschossen werden. Geplant ist ein Jubiläumsbild, auf dem möglichst viele Haltinger abgelichtet werden.

Die Berufsfotografin Elke Fischer vom Museumskreis wird aus einem Feuerwehrwagen-Korb heraus ihre Kamera auf möglichst viele Haltinger richten, die sich dann später auf einem wandgroßen Foto in einer Sonderausstellung wiederfinden sollen. Wie viele der 7500 Haltinger am Sonntagnachmittag als Teil des Motives fungieren wollen, das können die Organisatoren schlecht kalkulieren. Möglichst viele sollen es werden. Es könnten 20 oder 800 werden – „wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, heißt es im Gespräch. Wichtig sei aber, dass es ein „nettes Zusammentreffen der Haltinger“ wird. Ein hoher Stellenwert wird auch dem Wunsch beigemessen, dass sowohl Ober- als auch Unterdorf vertreten ist. Bisher seien die Rückmeldungen jedenfalls positiv ausgefallen, heißt es.

Zu stürmisch sollte die Witterung am Sonntagnachmittag nicht sein, so die Hoffnung. Ansonsten müsse umdisponiert werden. „Bei jedem Wetter“ soll aber das Foto geschossen werden.

Nutzen wollen die Organisatoren schließlich, dass wegen des Winzerfestes bereits eine Sperrung in dem Bereich eingerichtet ist. Außerdem sollen möglichst viele Besucher dieser Traditionsveranstaltung zum Kirchgassbrunnen kommen. Für den auf eine Viertelstunde kalkulierten Fototermin um 13.45 Uhr wird beim Winzerfest eigens eine Pause eingelegt.

Die Organisatoren hoffen zudem, dass möglichst alle Altersgruppen vertreten sein werden – vom Baby bis zu den Großeltern. Mitwirken werden die Feuerwehr, der Museumskreis und die Fotografin. Nicht nur ein Foto wird dann geschossen, sondern auch ein kleiner Film über die Entstehung des Bildes gedreht. Hierzu kommt eine mit einer Kamera bestückte Drohne zum Einsatz.

Beide Ergebnisse sollen bei der neuen Ausstellung „Haholtingas‘ Erben – 1250 Jahre Haltingen“ zu sehen sein. Das Foto wird öffentlich bei der Vernissage zum ersten Mal zu sehen sein: Am Sonntag, 29. Oktober, steht ab 11.15 Uhr die Ausstellungseröffnung im Museum am Lindenplatz in Alt-Weil an. Die Ausstellung dauert bis zum 22. Juli 2018.

n Foto-Termin ist am Sonntag, 17. September, 13.45 Uhr, beim Kirchgassbrunnen. Die Teilnehmer müssen für das Foto etwa eine Viertelstunde einberechnen.