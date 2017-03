Weil am Rhein Zollkapelle engagiert sich für die Kinderhilfe KiHeV

Weil am Rhein. Ein Benefizkonzert zugunsten der Kinderhilfe KiHev veranstaltet die Zollkapelle Freiburg am Sonntag, 9. April, ab 17 Uhr in der Altweiler Kirche.

Seit 25 Jahren engagiert sich die Kinderhilfe KiHeV, die 1986 durch die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl entstandenen gesundheitlichen Folgen zu bekämpfen. Mit mehreren Hilfslieferungen pro Jahr werden medizinische Geräte, Medikamente und Diagnostika, Reagenzien, Computer, Laptops und Untersuchungsmaterialien in die Klinik des Strahlenforschungszentrums gebracht. „Diese Hilfe ist auch nach so vielen Jahren notwendig und wird immer dringender“, erklärt Vorsitzender Thomas Harms, der immer wieder auf eigene Kosten nach Kiew reist, um die Hilfsgüter zu überbringen.

Trotz der bereits bestehenden finanziellen Probleme der Klinik müssen nun neben der medizinischen Behandlung der Kinder, staatlich angeordnet, auch lmmigranten aus dem Donbass und die Rehabilitation von ATO-Soldaten (Anti-Terroristen-Operation) in der Klinik versorgt werden. Die Reduktion der staatlichen Zuschüsse führt zu immer größeren Problemen in allen Bereichen. So sei die Hilfe aus Weil am Rhein heute notwendiger denn je.

Im Mai feiert die Zollkapelle Freiburg ihr 50-jähriges Bestehen. Die Zollkapelle spielt nicht nur regional eine wichtige Rolle, sondern tritt auch im gesamten Südwesten, im angrenzenden Ausland oder bundesweit bei Veranstaltungen des Zolls auf.

Das musikalische Repertoire umfasst klassische Musik, Jazz, Tanzmusik, Filmmusik, Musicals, Bigband-Musik und Originalkompositionen für moderne Blasorchester sowie die traditionelle Blasmusik mit Märschen und Polkas.“ Das Benefiz-Konzert werden das Gesamtorchester und das Blechbläser-Sextett gestalten.