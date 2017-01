Von Jasmin Soltani

Die Lektion des Tages dreht sich um das Thema Freundschaft. Die Schüler, die dazu Texte aus dem Lehrbuch lesen, Bilder deuten und eigene deutsche Sätze formulieren sollen, stammen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, dem Kosovo und Palästina. Sie besuchen die in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus aufgeteilte Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge, die das Kant-Gymnasium erstmals eingerichtet hat.

Weil am Rhein. Schon im vorigen Schuljahr hatte das Gymnasium vier afghanische Flüchtlinge aufgenommen und in Regelklassen untergebracht. „Wir haben gemerkt, dass das nicht geht, dass die jungen Leute erst einmal intensiv Deutsch lernen müssen“, rekapituliert Dr. Rainer Isak. Er ist Lehrer am „Kant“, leitet dort die Sozial-AG und nun auch die Vorbereitungsklasse, in der ein engagiertes Team 16 Flüchtlinge im Alter zwischen 13 und 18 Jahren betreut. Es gab aber viel mehr Interessenten.

Anders als in den Berufsschulen, die über Parallelklassen verfügen, gibt es am Kant-Gymnasium für die Vorbereitungsklasse nur ein begrenztes Deputat von 19 Wochenstunden. Den Unterricht stemmen die Fachlehrer Elisabeth Riggenbach, Markus Meßthaler, Ledda Salazar und Dr. Kathrin Engels. „Es sind Kollegen mit viel Erfahrung und Fremdsprachenkompetenz“, betont Isak, der sich einmal in der Woche mit ihnen trifft, um Probleme und Fortschritte der Schüler zu besprechen.

Zum Betreuerteam gehört auch Christian Moritz, der an der Schule ein freiwilliges Soziales Jahr absolviert und beim Sprachtraining mithilft. Mit dabei sind auch Praktikanten und Referendare wie Kathrin Reetz, Solveig Hofert-Vrana und Caroline Schreck. Zudem helfen Schüler als Paten bei der Hausaufgabenbetreuung und im Unterricht. Ehrenamtliche Lehrkräfte greifen zusätzlich den Schwächeren nachmittags unter die Arme, und Rainer Isak wäre dankbar für Verstärkung. Vor allem, wer Englisch Nachhilfe geben könnte, „ist herzlich willkommen“.

Ziel ist es, die Flüchtlinge schrittweise in den Regelunterricht der achten und neunten Klasse zu integrieren. Und sie sollen das Abitur machen können – „ohne Abstriche bei den Anforderungen“, wie es Direktor Dr. Martin Haas betont. Allerdings können sie bei der zweiten Fremdsprache ihre Muttersprache als Prüfungsfach angeben. Auch dann klingt das Vorhaben leichter als es ist (siehe weiteren Artikel).

Vorerst aber geht es von Montag bis Freitag um „ganz basales Deutsch“, wie es etwa in der Unterrichtsstunde von Markus Meßthaler deutlich wird. Während die Fortgeschrittenen mit Christian Moritz Wörter aus vorgegebenen Buchstaben bilden oder Halbsätze korrekt vervollständigen sollen, geht es bei den Anfängern darum, Vokabeln und Verben zu lernen, einfache Sätze vorzulesen und selbst zu formulieren – etwa was sie gemeinsam mit Freunden unternommen haben. Der Unterricht in kleiner Runde ist intensiv, die Atmosphäre gleichwohl locker. Gesprochen wird ausschließlich deutsch, wenngleich sich die Schüler untereinander auch mal auf arabisch oder persisch weiterhelfen – oder zum Wörterbuch greifen.

Neben Deutsch steht auch Mathe auf dem Stundenplan, und die fitteren Schüler nehmen stundenweise auch an anderen Fächern teil. „Der integrative Moment soll in der zweiten Schuljahreshälfte verstärkt werden“, sagt Isak. Geplant sei zudem, ein Unterrichtsblock, mit dem sich die jungen Leute in Fachbegriffe einarbeiten.

Eine Schülerin ist bereits vollständig in die achte Klasse integriert. Dem Beispiel sollen andere folgen. Auf einem guten Weg dahin ist Rahaf Shebaibar (16) aus Syrien, die gerne Zahnärztin werden will. Sie wechselte von der Gewerbeschule in Lörrach ans „Kant“, besucht neben der Vorbereitungsklasse schon Biologie-, Geschichte-, Englisch- und Naturkunde-Unterricht in der 8. und 9. Klasse und zwei Deutsche als Freunde hat.

Unter den Fortgeschrittenen ist auch ihr 18-jähriger Landsmann Mohammed Younes, der Pharmazeut werden will und den Vorteil hat, bei seiner deutschen Tante zu wohnen.

Auch Ansam Abashehab, 17, Palästinenserin aus Syrien, will Ärztin werden und übt Deutsch vor allem beim Lesen und Zuhören. Anderen fällt die neue Sprache deutlich schwerer. „Es ist schwierig, außerhalb der Schule deutsche Freunde kennenzu- lernen“, sagt der 16-jährige Selin aus der Türkei.