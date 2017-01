Weil am Rhein (sif). Das Programm für die fünf Zunftabende steht, jetzt geht’s für die Zunftmeister der Wiler Zipfel an den Feinschliff. Das ist das Ergebnis der zweitägigen Klausur, aus der die Recken der Zunft mit Oberzunftmeister Dietmar Fuchs an der Spitze am Sonntagabend aus Neuenburg zurückgekehrt sind. „Die Klausur war erfolgreich“, bilanzierte gestern Zunftmeister René Winzer, der bei der Narrenzunft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Gruppenarbeit war an den beiden Tagen angesagt. In angenehmer Atmosphäre und bei intensiver Vorbereitung haben die engagierten Fasnächtler Texte für die Sketche und Szenen geschrieben sowie Lieder für die fünf bevorstehenden Zunftabende ausgewählt und einstudiert – dies auch stets unter dem neuen Motto „s´goht au ohni“.

Peter Guggenbühler, bekannt als kreativer Verseschmied, hat sich laut Zunft besonders hervorgetan, sei er doch schon am frühen Samstagmorgen mit einer von ihm allein geschriebenen Szene in die Runde „der Dichter und Denker“ gekommen, für die er von seinen Kollegen viel Anerkennung bekommen hat. Es sei eine gelungene Überraschung gewesen. Die Szene spiegele die lokalpolitische Situation in Weil am Rhein trefflich wider, erklärt Winzer. Mehr wollen die Narren nicht verraten und sagen: „Die Besucher können sich auf abwechslungsreiche, unterhaltsame Zunftabende freuen.“ Auch Sketche aus dem tägliche Leben wollen die Akteure auf unterhaltsame Weise zum Besten geben. Musikalische Beiträge und Gesangseinlagen, die zu den Stärken der Weiler Narrenzunft gehören, fehlen ebenso wenig.

Alle Zunftmeister hätten die ihnen übertragenen Aufgaben zur Zufriedenheit von Oberzunftmeister Fuchs erfüllt, sagt Winzer.

Trotz der Losung „s´goht au ohni“ meinen die Zunftmeister mit Blick auf die Besucher: „s´goht nur mit“. Und die Narrenfreunde wissen offensichtlich die Leistungen der Zunftakteure zu schätzen, denn die Kartennachfrage ist so groß wie schon lange nicht mehr.

