Weil am Rhein. Waren im Gesamtwert von mehr als 210 000 Euro hatte ein chinesischer Reisender am letzten Augusttag nach seinem Einkauf in der Schweiz bei der Einreise nach Deutschland in Weil am Rhein nicht angemeldet. Er muss nun außer den Einfuhrabgaben in Höhe von rund 43 000 Euro vermutlich denselben Betrag als Strafe wegen Steuerhinterziehung bezahlen, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Zollstreife des Sachgebiets Kontrollen des Hauptzollamts Lörrach hatte das Mietauto, mit dem der Mann in Begleitung auf der A 5 fuhr, in Höhe Efringen-Kirchen kontrolliert. Auf die Frage der Zöllner nach dem Reiseweg und mitgebrachten Waren gab der Mann laut Mitteilung an, gerade aus der Schweiz zu kommen und dort Uhren und einige Bekleidungsstücke gekauft zu haben. Er sei nun mit seinen Mitfahrern auf dem Weg nach Frankfurt am Main, von wo die Gruppe in der kommenden Woche wieder den Flieger nach Hause nehmen wolle.

Die Kontrollbeamten stellten anschließend nur neun eingekaufte Artikel fest, jedes allerdings von beträchtlichem Wert. Das günstigste Kleidungsstück, ein T-Shirt, hatte umgerechnet 250 Euro gekostet. Dieses sowie zwei paar Schuhe im Gesamtwert von 5 700 Euro, zwei Taschen und ein Rucksack für insgesamt 32 000 Euro, ein Gürtel für 1900 Euro und zwei Armbanduhren jeweils zum Preis von rund 167 000 und 11 000 Euro hätten aber beim Zollamt an der Grenze zollrechtlich angemeldet werden und zumindest bis zur Wiederausreise aus dem Bundesgebiet und der Europäischen Union unter zollamtlicher Überwachung bleiben müssen, betont der Zoll. Hierzu wäre ein bestimmtes Abfertigungsverfahren anzuwenden und eine Sicherheit zu hinterlegen gewesen. So aber mussten die Beamten ein Steuerstrafverfahren eröffnen.