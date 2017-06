Weil am Rhein „Zur Sachlichkeit zurück“

20:49 Baby Charlie - Eltern bekommen mehr Zeit für Abschied

London - Die Eltern des unheilbar erkrankten britischen Babys Charlie Gard dürfen sich noch etwas länger von ihrem Kind verabschieden. Das teilte das Krankenhaus Great Ormond Street in London mit. Ursprünglich sollten die lebenserhaltenden Maßnahmen heute eingestellt werden. Charlies Eltern waren Anfang der Woche mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Sie wollten das Kind für eine experimentelle Therapie in die USA bringen. Die britischen Ärzte, die den Jungen bisher behandeln, sind aber überzeugt, dass die Therapie nicht helfen würde.

20:47 Kohls Heimatstadt Ludwigshafen nimmt Abschied

Ludwigshafen - Vor den Trauerfeierlichkeiten und der Beisetzung Helmut Kohls morgen hat Ludwigshafen, die Heimatstadt des Altkanzlers, in einem Gottesdienst ihres Ehrenbürgers gedacht. In der katholischen Kirche St. Josef würdigte Oberbürgermeisterin Eva Lohse das politische Wirken Kohls, der in dieser Kirche seine erste Frau Hannelore geheiratet hatte. An dem Gottesdienst nahmen auch Kohls langjähriger Vertrauter Monsignore Erich Ramstetter und sein früherer Fahrer Eckhard Seeber teil.