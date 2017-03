Weil am Rhein-Märkt (dab). Der Vorstoß der Pendler-Initiative im Stadtteil Märkt für eine zweckdienlichere Anbindung des Busverkehrs war erfolgreich. Wie Ortsvorsteher Stefan Hofmann in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats am Mittwochabend mitteilte, gibt es seit dem 1. März in Richtung Eimeldingen einen zusätzlichen Halt der Linie 66 am frühen Morgen.

Abfahrt ist um 6.30 Uhr an der Haltestelle Kirche. Die Ankunft am Busbahnhof in Eimeldingen ist um 6.34 Uhr, sodass beispielsweise Berufsschüler nun die Möglichkeit haben, Anschlüsse nach Lörrach, Basel, Müllheim und Freiburg zu erreichen – und rechtzeitig in den Unterricht zu kommen.

„Für Märkt ist das ein wichtiger Schritt nach vorne. Ich bin der Initiative sehr dankbar, dass sie dieses Anliegen zum Thema gemacht hat“, sagte Hofmann. Außerdem richtete er einen Dank an die Stadt für die Bereitstellung der finanziellen Mittel und an das Busunternehmen für die Beratung, Unterstützung und Organisation. „Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die Verbindung auch angenommen wird. Die Bürger müssen jetzt liefern, und das heißt, die Busse auch nutzen“, meinte er mit Blick auf die Zukunft. Geplant ist, die zusätzliche Verbindung für ein Jahr laufen zu lassen und dann erneut auszuwerten, inwieweit tatsächlich Interesse daran besteht, und ob sie fortgeführt wird.

Im Ortschaftsrat wurde die Nachricht mit Freude aufgenommen. Die Anregung seitens der Pendler-Initiative hatte sich auf eine Umfrage im Stadtteil gestützt. Doch auch aus Gesprächen mit der Bürgerschaft wisse er um die Notwendigkeit der frühen Busverbindung, erklärte Hofmann.

Gerade in den dunklen Wintermonaten würden Frauen, Mädchen und ältere Mitbürger nicht gerne zu Fuß nach Eimeldingen laufen.