Weil am Rhein Zuschuss soll erhöht werden

Weil am Rhein (sas). Der Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss befürwortet die Erhöhung eines Investitionskostenzuschusses an das Diakonische Werk Lörrach für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im O.M.A.-Kinderhaus in Weil am Rhein.

Im Zuge der Umwandlung einer Ganztags-Krippengruppe in eine altersgemischte Gruppe mit Ganztagsöffnung wurde ein Zuschuss beantragt. Die Kosten wurden auf rund 199 000 Euro beziffert. Der Gemeinderat beschloss 2016, eine Förderung in Höhe von 70 Prozent der tatsächlichen Baukosten zu gewähren. Der Förderumfang wurde auf maximal 140 000 Euro gedeckelt.

Bei der Bauausführung seien Schwierigkeiten bei der Gründung im nördlichen, nicht unterkellerten Gebäudeteil aufgetreten, informierte Hauptamtsleiterin Annette Huber. Eine neue Fundamentierung ist erforderlich. Die Kosten liegen bei rund 21 000 Euro. Die Deckelung des Zuschusses der Stadt soll auf 155 000 Euro erhöht werden.