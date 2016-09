Weil am Rhein/Eimeldingen. Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag nach einem Einbruchsversuch zwei Tatverdächtige festgenommen. Kurz nach 3 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Eimeldingen versucht wurde, in ein Haus einzubrechen. Die Nachbarn wurden durch verdächtige Geräusche wach und sahen noch, wie ein weißer Peugeot mit französischem Kennzeichen flüchtete. Die Polizei konnte das Fahrzeug wenig später in der Kirchstraße in Haltingen feststellen und die beiden 21 und 26 Jahre alten Insassen vorläufig festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen stammen vom Balkan und wohnen in Frankreich. Das Fahrzeug ist derzeit nicht zugelassen und wurde mit den alten Kennzeichen gefahren. Im Fahrzeug fanden sich Einbruchswerkzeug und gestohlene Kennzeichenschilder.