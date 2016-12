Weil am Rhein. Gleich zweimal gekracht hat es an Heiligabend im Bereich des Autobahndreiecks Weil am Rhein. Zunächst befuhr gegen 11.15 Uhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Frankreich mit ihrem Renault die Überleitung von der A 98 auf die A 5 in nördliche Richtung. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Autofahrerin wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nur gut vier Stunden später kam es an der selben Stelle zu einem weiteren Unfall. Ein 20-jähriger französischer Fahrzeugführer befuhr dieselbe Strecke und geriet mit seinem Peugeot nur wenige Meter von der ersten Unfallstelle entfernt ins Schleudern. Auch er kollidierte in der Folge mit seinem Auto mit der Leitplanke. Hierbei touchierte er noch ein zweites Fahrzeug. Bei diesem Unfall, dessen Ursache vermutlich auch in überhöhter Geschwindigkeit zu suchen ist, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Schaden, sodass auch sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahmen kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.