Weil am Rhein Zwischen Theater, Musik und Entertainment

Weil am Rhein. Das Weiler Kulturprogramm startet mit Höhepunkten in den Monat April. Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Hauses der Volksbildung hat das Kulturamt einige Veranstaltungen vorbereitet, die besondere Entdeckungen zwischen Theater, Musik und Entertainment vorstellen.

Den Anfang macht am Freitag, 7. April, ab 20 Uhr die Vokal-Band „Delta Q“ aus Berlin mit dem neuen Programm: „Wann, wenn nicht wir?“ Sebastian Hengst, Till Buddecke, Martin Lorenz und Thomas Weigel ziehen im Haus der Volksbildung alle Stimmregister.

Am gleichen Abend und zur gleichen Zeit wird die seit 28 Jahren im Stapflehus angebotene Mundart-Literaturwerkstatt mit Dialekten aus dem gesamten deutschen Sprachraum zum ersten Mal im Theater am Mühlenrain veranstaltet. Am Samstag, 8. April, gibt die japanische Altistin und jetzige Dirigentin des evangelischen Haltinger Kirchenchors, Kazuko Nakano, ab 17 Uhr mit Freunden ein Konzert in der Haltinger St.Georgs-Konzert. Und am Sonntag, 9. April, spielt die Zollkapelle ab 17 Uhr in der Altweiler Kirche ein Benefizkonzert für das Projekt KiHeV.

Am Ende der Osterferien können sich Interessierte am Sonntag, 23. April, den ganzen Tag bei Kunst und Stadtführungen in der Stadt anregen lassen. Um 11.15 Uhr beginnt das Projekt „Stadtführungen häppchenweise“ zum Jubiläum der Weiler Stadtführer.

Und ab 16 Uhr wandert das Projekt „Parcours humain“ ins Stapflehus. Das Ausstellungsprojekt Parcours humain zum Thema Menschlichkeit schlägt ihre Brücken vom 23. April bis zum 5. Juni im Dreiländereck Basel / Weil am Rhein / Huningue. Durch die Verbindung von Kunst und Humanität wird die Frage der Menschlichkeit in der aktuellen Flüchtlingsschutzkrise neu gestellt. Zahlreiche Künstler und Flüchtlingsorganisationen bespielen im Dreiland verschiedene Grenzzonen mit einem partizipativen Parcours. Es finden Workshops, Konzerte, Ausstellungen, Aktionen und Vorträge statt. Der Kunstverein Weil am Rhein hat den Künstler und Kurator Patrick Luetzelschwab beauftragt, im Stapflehus eine Ausstellung zu organisieren.

Das Thema „Unterwegs“ beleuchtet im Stapflehus die Bedeutung des Unterwegs-Seins. Synonyme für diesen Begriff werden anhand unterschiedlicher künstlerischer Positionen dargestellt. Er hat dafür international bedeutende Künstler gewinnen können. Zahlreiche Veranstaltungen und Workshops umrahmen die Ausstellungen.

Am Freitag, 28. April, stellt Rolf Frei seinen autobiografischen Bildband in der Stadtbibliothek vor, während der April am letzten Tag des Monats mit einem weiteren Konzert in der St. Georgskirche um 17 Uhr mit dem Titel „Der musikalische Garten“ abgerundet wird. Im Kesselhaus wird dann ab 21 Uhr mit einer „Milonga“ die lateinamerikanische Version des Tanz in den Mai gefeiert.