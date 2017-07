Weil am Rhein Zwischenlösung sichtbar

Die Vorbereitungen für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Messeplatz laufen. Der erste Container steht.

Weil am Rhein (mcf). Direkt neben den Neubauten wird aktuell schnell Wohnraum geschaffen. Nachdem der Untergrund verdichtet und die Stahlträger verlegt worden sind, sind nun die Container an der Reihe, die als mobile Wohneinheiten etwa 60 Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf bieten sollen. Mitarbeiter von Würzburger Raumeinheiten waren gestern dabei, die Container startklar für den Einzug der Flüchtlinge zu machen, der Ende dieses beziehungsweise Anfang nächsten Monats erfolgen soll.

Insgesamt werden drei Wohncontainer errichtet, die für drei Jahre als Zwischenlösung bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen dienen. Denn: In Weil am Rhein ist der Wohnraum knapp, und die Stadt muss zuerst neuen schaffen. In den zweigeschossigen mobilen Wohneinheiten befinden sich vor allem Drei-Zimmer-Wohnungen, aber auch kleinere Einheiten. Hinzu kommen Technikräume. Wie berichtet, hatten sich Anwohner gegen die Flüchtlingsunterkunft ausgesprochen, doch das Regierungspräsidium gab grünes Licht für den Bau.