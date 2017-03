An der gut besuchten Jahreshauptversammlung des 601 Mitglieder zählenden FC Wittlingen wurde der Vorstand einstimmig bestätigt.

Wittlingen (sc). Wieder gewählt wurden der zweite Vorsitzende Jürgen Baltensperger, Sportvorstand Kevin Pabst, Kassiererin Irene Stocker und Schriftführer Reinhard Schöpflin. Souverän führte die erste Vorsitzende Verena Bastian durch den Abend. Den Jahresbericht stellte Schriftführer Reinhard Schöpflin vor. Demnach seien die Herren- und Frauen-Mannschaften durchweg erfolgreich ihren Weg gegangen. Dazu hätten die Trainerwechsel beigetragen.

Neben Schiedsrichter Jonas Brombacher würden für den FC Dietmar Grethe, Timo Kronenberger, Oliver Sachs, Nicolas Preinl und mit Jule Koger wieder ein Frau pfeifen. Der Kunstrasenplatz habe durch viel Eigenleistung der Mitglieder geschaffen werden können. Es seien Zuschüsse für die Erneuerung der Heizung geflossen, so dass die Privatdarlehen nach und nach abgelöst werden könnten, berichtete der Schriftführer. Viel Arbeit hätten auch die Platzwarte Michael Krüger, Bernd Stammler, Stefan Lamprecht und Heinz Homberger geleistet. Wasser aus der Kander Das Landratsamt habe dem FC genehmigt, begrenzt Wasser zur Bewässerung der Sportplätze aus der Kander entnehmen zu dürfen. Positiv sei auch die Entwicklung im Vereinsheim, das im vergangenen Jahr durchweg besetzt werden konnte. Ein Dank galt auch den Sponsoren und den Gemeinden für deren Unterstützung. So konnten beispielsweise in den Wintermonaten die Spieler der Bambinis in der Wittlinger Schule trainieren und die Jugendmannschaften in den Hallen von Wollbach und Schallbach Fußball spielen. Auch eine neue Homepage ist entstanden.

Zu den gelungenen geselligen Elementen im FC gehörten die sehr gut besuchte Silvester-Gala im Vereinsheim und das im Wittlinger Gemeindesaal aufgeführte Theaterstück anlässlich der Jahresfeier. Zeechefest ohne FC Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen, so Schöpflin. Am Schallbacher Zeechefest wird der FC Wittlingen nicht mehr teilnehmen. Zu aufwändig sei die Logistik gewesen. Abschließend wies Schöpflin darauf hin, in Zukunft darauf zu achten, dass nicht unnötige Kosten, beispielsweise durch das Ausleuchten der Sportplätze, ohne dass diese bespielt würden, entstehen.

Mannschaftsbetreuer Kevin Pabst sah den FC „sportlich in einem guten Fahrwasser“. Alle würden an einem Strang ziehen, was am Ende das positive Ergebnis ausmache. Der Trainerwechsel sei die richtige Entscheidung gewesen. Sein Dank galt dem Cheftrainer Tiziano Di Domenico, Co-Trainer Sasa Ratho, Andreas Kaiser von den Damenmannschaften sowie Robert Zitzer von den Alten Herren. „Um unsere hohen sportlichen Ziele erreichen zu können“, sagte Pabst, müsste der Jugend eine Per-spektive geboten werden.

Die Kasse stellte Irene Stocker vor. Die Kassenprüfer Florian Bippus und Laura Würz empfahlen die Entlastung, die einstimmig erfolgte. Neuer Kassenprüfer für Florian Bippus wurde Björn Klein. Die Vorsitzende Verena Bastian dankte allen, ob Betreuer, Trainer, Spieler oder Helfer, die durch ihr hohes ehrenamtliches Engagement dazu beitragen, dass der FC Wittlingen ein lebendiger Fußballverein ist, für ihren Einsatz.