Wittlingen Bronze, Silber und jetzt Gold

Wittlingen (jut). Die „Goldboys Vorderes Kandertal“, sprich Feuerwehrleute aus Wittlingen, Binzen und Weil am Rhein, haben ihre Ankündigung wahr gemacht und das Goldene Leistungsabzeichen der Feuerwehr errungen.

Gruppenführer Knut Nabbefeld freute sich riesig mit den Aktiven über die Auszeichnung, die erstmals in dieser Form an die Wittlinger Feuerwehr ging. Drei Jahre waren die Freiwilligen sozusagen im Dauerübungsmodus – nach Bronze 2015 und Silber 2016 gab es nun „Gold“ zusammen mit fünf weiteren Feuerwehren, die zu den Prüfungen antraten.

Die Goldboys sind Knut Nabbefeld, Burkhard Kegel, Lukas Gillner, Stephan Rösner, Fabian Weber, Patrick Vogl (alle Wittlingen), Lars Ebner, Felix Retschlag (Binzen), Marco Liebig (Weil am Rhein), Dominik Gillner (Verletzter / Wittlingen), Hanspeter Bieg (Ersatzmaschinist / Wittlingen). „Alles, was wir geübt hatten, konnten wir in vollem Umfang umsetzen, wir erhielten denn auch ein großes Lob. Das, was uns aber zu schaffen gemacht hat, das war die Hitze“, sagte Knut Nabbefeld.

Stichwort „Hitze“: Die begleitet die Goldgruppe schon zuverlässig den ganzen Sommer über. Wittlingens Bürgermeister Michael Herr hielt denn auch bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest, dass er vor der Leistungsbereitschaft der Goldanwärter den Hut ziehe. „Alle Achtung, was ihr bei den Temperaturen da draußen leistet, um dieses Abzeichen zu erwerben“, gab der Bürgermeister an Nabbefeld weiter, der auch Gemeinderat ist.