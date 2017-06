Wittlingen Die „Goldboys“ trainieren fleißig

Den olympischen Anfeuerungsruf „Go for Gold“ haben sich Feuerwehrleute aus Wittlingen, Binzen und Weil am Rhein zum Ziel gesetzt. Die „olympische“ goldene Feuerwehrmedaille ist in diesem Fall das Goldene Leistungsabzeichen.

Von Jutta Schütz

Kandertal. Zumindest für die Feuerwehrmänner der Abteilung Wittlingen gilt dabei, dass „sich bei uns noch nie eine Feuerwehrabteilung dieser Anforderung gestellt hat – wir sind also richtig angefixt, die ersten zu sein, die das Goldene machen“, so Gruppenführer Knut Nabbefeld. Ein Art Arbeitstitel haben sich die Feuerwehrleute, die derzeit abends ständig am Feuerwehrgerätehaus in Binzen üben, auch gegeben: „Goldboys Vorderes Kandertal 2017“.

Am Samstag, 1. Juli, wird es soweit sein. Dann findet die Abnahme der Leistungsabzeichen der Feuerwehren des Landkreises Lörrach in Rheinfelden-Warmbach statt, und zwar auf dem Gelände des Tutti Kies. „Die erste Gruppe von uns wird um 13.15 Uhr starten, die zweite Gruppe um 14.50 Uhr“, sagt Nabbefeld und hofft, dass ganz viele Unterstützer und Fans der Feuerwehren vor Orts sein werden, um mitzufiebern.

Die Aufgaben für das Erringen des Goldenen Leistungsabzeichens sind komplex. Es gibt eine schriftliche Prüfung, in der Fragen zur Theorie beantwortet werden müssen, und die praktische Prüfung. Alles ist mit entsprechenden Punktevergaben – oder Punktabzügen bei Fehlern – auch bei der praktischen Übung verbunden. Die zu absolvierende Übung hat zudem strenge Zeitvorgaben. „Als erstes muss bei einem Löscheinsatz eine Person aus einem Gebäude gerettet werden. Simuliert wird die erhöhte Explosionsgefahr durch einen Tank, ein Schaumrohr kommt zum Einsatz“, fasst Nabbefeld zusammen.

Im Anschluss gibt es noch eine technische Hilfeleistung. Angenommen wird, dass ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Dem Verletzten muss geholfen, und das Fahrzeug gesichert werden.

Theorie wird noch gebüffelt

„Wir haben durch die vielen Übungen ganz viel verbessert“, findet Nabbefeld. In Sachen Theorie aber muss noch gebüffelt werden. Bei der praktischen Prüfung hängt auch viel am Prüfer. „Wie er die Abläufe und Details beurteilt, das weiß man nie, aber man muss Entscheidungen auch akzeptieren“, meint Nabbefeld vor dem Hintergrund, dass das Silberne Leistungsabzeichen erst im zweiten Anlauf erworben wurde und sich die Übungsgruppe beim ersten Versuch nicht ganz fair beurteilt fühlte.

Vor dem Binzener Feuerwehrgerätehaus jedenfalls ist derzeit regelmäßig „Action“. Von der Notrufmeldung über das Vorfahren des Fahrzeugs, Mannschaftsaufstellung, Einsatzkoordination, Einsatz der Feuerwehrleitern zur Personenrettung, Verlegung der Löschwasserleitung bis hin zum Schaumrohreinsatz der Atemschutzgeräteträger – alles sitzt.

Auch bei der technischen Hilfeleistung sind die Abläufe bestens automatisiert. „Das ist ja auch das Ziel des Übens – im Notfall richtig schnell sein, die Zusammenarbeit soll fast ohne Worte laufen, jeder weiß, was der andere macht – all das kommt bei einem Alarm den betroffenen Bürgern zu Gute“, so Nabbefeld.

Die Feuerwehr-„Goldboys Vorderes Kandertal 2017“ sind: Gruppenführer: Knut Nabbefeld (Wittlingen), Maschinist: Burkhard Kegel (Wittlingen), Stephan Rösner (Wittlingen), Lukas Gillner (Wittlingen), Adrian Heldt (Wittlingen), Patrick Vogl Wittlingen), Fabian Weber (Wittlingen), Lars Ebner (Binzen), Felix Retschlag (Binzen), Marco Liebig (Weil am Rhein), Hanspeter Bieg (Ersatzmaschinist Wittlingen), Dominik Gillner (Verletzter Wittlingen).