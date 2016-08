Wittlingen. Ein schwerer Quad-Unfall hat sich in Wittlingen ereignet. Am Freitag, gegen 17.50 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Quad die Kandertalstraße in Wittlingen von Kandern her kommend in Richtung Rümmingen. Als Sozia befand sich die 13-jährige Tochter ebenfalls auf dem Fahrzeug. Auf Grund fehlender Fahrpraxis und der damit verbundenen unangepassten Geschwindigkeit geriet die Fahrerin unmittelbar nach der Mühlenstraße in Wittlingen in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie mit der Grundstückseinfriedung des dortigen Anwesens. Fahrerin und Tochter wurden vom Quad geschleudert und kamen neben dem Fahrzeug zum Liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Basel geflogen. Die Tochter wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei abschließend mitteilt, trugen Mutter und Tochter einen geeigneten Schutzhelm.