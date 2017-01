Von Jutta Schütz

Bronze und Silber haben sie schon: Jetzt heißt es sportlich „Go for Gold“. Feuerwehrmänner aus der Wittlinger Feuerwehr streben mit Kameraden aus Binzen und aus Weil am Rhein das Goldene Leistungsabzeichen an.

Wittlingen. Knut Nabbefeld sei die treibende Kraft hinter der Wettbewerbsmannschaft, die nun auch das goldene Feuerwehrleistungsabzeichen in Angriff nehmen will, berichtete der Wittlinger Kommandant Mike Ernst in der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung im Gemeindesaal. Am 1. Juli 2017 geht es dann in Rheinfelden ums Ganze.

22 Einsätze verzeichnete die Wittlinger Wehr 2016, darunter waren sechs technische Hilfeleistungen, fünf Mal wurde die Wehr wegen Unwetterschäden gerufen, einmal zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad und zwei Verletzten. Traurigster Einsatz: Die Suche und anschließende Bergung eines ertrunkenen Jungen.

Die klassische Tierrettung fand ebenfalls statt. Eine noch kleine Katze namens „Coco“ saß seit fünf Tagen auf einem Baum fest und kam nicht mehr herunter. „Das Tierchen wäre verdurstet, es war eine Mordsaktion, wir haben die Höhenretter aus Weil angefordert“, erzählt Ernst.

Zehn Übungen hielt die Feuerwehr ab, darunter eine große Alarmübung auf dem Siedlerhof, an der sich auch die Wehren aus Rümmingen und Schallbach beteiligten.

Die Mannschaftsstärke liegt bei 25, neun Kameraden sind in der Altersmannschaft, und 16 Jugendliche, darunter auch Mädchen, sind in der Jugendwehr aktiv. Die Feuerwehr wurde unter anderem mit neuen Helmen und Handschuhen ausgestattet, Zudem besuchten Aktive Fortbildungen.

Fasnachtsfeuer und Maibaumstellen, die Absicherung der Wasserwanderung bei der Einweihung des neuen Hochbehälters, Kameradschaftsabend und mehr – für all das steht die Wittlinger Feuerwehr, hatte Schriftführer Florian Schöpflin festgehalten. Jugendwart Andreas Hügel bedauerte, dass momentan nicht noch mehr Jugendliche bei der Jugendwehr angenommen werden können. „Uns fehlen die Fahrzeuge für den Transport so vieler junger Leute. Schon jetzt greift uns hier Schallbach unter die Arme, vielen Dank“, gab er weiter.

Erstmals seit langer Zeit machte die Jugendfeuerwehr wieder bei einem Spiellauf in Efringen-Kirchen mit – und hatte jede Menge Spaß. Die jungen Feuerwehrleute brachten sich bei Aktionen im Dorf ein. Dank der Einnahmen geht es jetzt mit dem „Flohhaufen“, so Hügel, in den Europa-Park,

Kassierer Dieter Baumann freute sich über Spenden und gute Einnahmen im Jahr 2016. So wird endlich auch wieder ein Ausflug für die Aktiven möglich: Hamburg stand als Vorschlag im Raum.

„Der Probenbesuch ist eine Sensation, wir haben eine sackstarke Jugendmannschaft, bei der auch Schallbacher Jugendliche mitmachen, die Feuerwehr ist auf Goldkurs, danke an das gesamte Team, macht so weiter“, freute sich Bürgermeister Michael Herr.

Denn: Die Wittlinger Feuerwehrjugend ist bei ihrer Werbung fürs Mitmachen so erfolgreich, dass derzeit ein Aufnahmestopp besteht. Und: Eine 75-prozentige Anwesenheitsquote bei Übungen ist neuer Rekord.

Wahlen: Kassenprüfer: Patrick Vogl und Dominik Gillner

Beförderungen: Thomas Schneider wurde zum Feuerwehrmann, Lukas Lobers (Stellvertretender Kommandant) zum Oberlöschmeister und Mike Ernst (Kommandant) zum Hauptlöschmeister ernannt.

Ehrungen: Karlfrieder Hügel erhielt für 40 Jahre im Dienst das Feuerwehrehrenabzeichen in Gold, Hanspeter Bieg die Goldene Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands.

Termin: 11. Februar: Das Feuerwehrgerätehaus hat von 10 bis 14 Uhr geöffnet.