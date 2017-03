Wittlingen Förderverein des FC Wittlingen hat neuen Vorstand gewählt

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Wittlingen formierte sich der Vorstand des 50 Mitglieder starken Fördervereins neu. Zum Vorsitzenden wurde Jochen Berger gewählt, zweiter Vorsitzender wurde Nicolaj Schwald, Schriftführer ist Patrick Schneider und Kassierer Johannes Baltens-perger. Der Förderverein trägt mit seinen Aktivitäten das ganze Jahr über dazu bei, den FC Wittlingen finanziell und ideell zu unterstützen. So wurde beispielsweise an einer Mai- und Vatertagsschenke gewirtet, es wurde ein Grümpelturnier sowie ein Oktoberfest veranstaltet. Der Erlös konnte sich sehen lassen. Aus der Jahreshauptversammlung heraus wurde angeregt, dass auch die Aktiven dem Förderverein beitreten sollten, um so die hohen Kosten, wie sie unter anderem durch den Kunstrasenplatz entstehen, gemeinsam tragen zu können.

Auf dem Foto sind (von links) die Vorstandsmitglieder Hans Sinz (Beisitzer), Nicolaj Schwald (zweiter Vorsitzender), Jochen Berger (Vorsitzender), Patrick Schneider (Schriftführer) und Johannes Bastian (Kassierer) zu sehen. Foto: sc