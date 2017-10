Wittlingen Musik und bayerisches Essen

Wittlingen. Der Förderverein Fußball in Wittlingen lädt für Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, zu seinem zweiten Oktoberfest ein. Im Vereinsheim des FC Wittlingen sowie im bunt geschmückten überdachten Freisitz und Zelt bietet der Verein ein attraktives und vielfältiges Programm, heißt es in der Ankündigung.

Am Samstag bringt die „Sax-Key-Band“ ab 20 Uhr die Besucher, die in Lederhosen und Dirndl kommen sollen, in Schwung. Am Sonntag geht es mit der Band weiter ab 11 Uhr mit Frühschoppen bei Weißwürsten und Brezeln. Mit dem Oktoberfest geht der Förderverein neue Wege mit Musik und einem neuen Speisenangebot mit Schweinshaxen und Hähnchen vom Grill, Schweineprägel und Grillwurst. Selbstverständlich gibt es auch den Bierbrunnen und wie früher beim Sauserfest neuen Sauser (rot und weiß). Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

An beiden Tagen haben die Mannschaften des FC Wittlingen des Weiteren zehn Heimspiele ohne Pause vom Vormittag bis am Abend. Am Sonntagvormittag kommt es zum Lokalderby der Zweiten gegen die Erste des TuS Binzen. Nach dem Spiel der A-Junioren gegen die A 2 des SV Weil erwarten die Bezirksliga-Herren den FC Wallbach und danach die Verbandsliga-Frauen den SV Gottenheim. Am Montag ist kein Festbetrieb mehr, aber die Alten Herren spielen gegen den SC Minseln.