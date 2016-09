Wittlingen (os). Mitte Mai konnte der FC Wittlingen die erste Baumaßnahme für das ehrgeizige Projekt „Sportpark Vorderes Kandertal“, den neuen Rasenplatz in Richtung Dorf, in Betrieb nehmen. Das Gesamtprojekt mit dem klangvollen Namen stellten der FC und sein Förderverein um die Vorsitzenden Verena Bastian und Daniel Stammler beim Grümpelturnier erstmals in Gestalt eines Modells vor. Zu sehen ist, dass nach dem neuen Rasenplatz auf dem bisherigen Hartplatz in Richtung Rümmingen ein Kunstrasenplatz entstehen soll, erklärten die Vorstandsmitglieder den interessierten Gästen anhand des Modells.

Für das Vorhaben, den Hartplatz in ein Kunstrasenfeld umzuwandeln, hat der Wittlinger Gemeinderat grünes Licht gegeben. Nun, so Verena Bastian, liegen die Pläne zur Prüfung beim Landratsamt. Das auch deshalb, weil mit dem Kunstrasenplatz neue Uferbefestigungen an der unmittelbar am Sportplatzgelände vorbeifließenden Kander nötig werden. Dieser Teil der Baumaßnahme fällt in Obliegenheit der politischen Gemeinde, der Kunstrasenplatz selbst ist Sache des FC Wittlingen.

Die Kosten für die Umwandlung des Hartplatzes in ein Kunstrasenfeld beziffert Verena Bastian auf rund 300 000 Euro. 67 000 Euro habe der Verband als Zuschuss zugesagt. Der Restbetrag ist vom FC selbst zu stemmen – auch hier soll ähnlich wie beim Rasenplatz ein erklecklicher Betrag durch freiwillige Eigenleistungen „hereingeholt“ werden.

Im Zuge der Anlage des Kunstrasenplatzes, der möglichst noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll, wird das Hauptspielfeld vor dem Sportheim etwas in Richtung neuem Rasenspielfeld verschoben, damit für den Kunstrasenplatz die ausreichenden Maße gegeben sind, erklärt Verena Bastian. Sie betont, dass der FC Wittlingen mit seinen mehr als 20 Teams im Aktiv- und Nachwuchsbereich dringend eine solche leistungsfähige Anlage für den ganzjährigen Spiel- und Trainingsbetrieb unabhängig von der Witterung benötigt.