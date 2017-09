WM-Qualifikation Deutschland mit Rudy gegen Norwegen

Nachrichten-Ticker

20:48 EU-Außenbeauftragte: Wir reden weiter mit der Türkei

Brüssel - Trotz der Spannungen mit der Türkei will die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. "Wir reden weiter", erklärte Mogherini. Die Türkei sei bei vielen Themen ein regionaler Partner und "sie ist immer noch ein Beitrittskandidat". Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatten gestern gesagt, sie wollten sich für einen Abbruch der 2005 begonnenen EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei einsetzen.

20:46 Bartsch nennt Polizeipläne von Union und SPD unseriös

Berlin - Der Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch hat das Wahlversprechen von Union und SPD, 15 000 neue Polizeistellen in Bund und Ländern zu schaffen, als "unseriös" verworfen. Wer sich auskenne, wisse, dass nur gut 1000 Polzisten im Jahr ausgebildet werden könnten, sagte der Fraktionschef der Linken im Bundestag in der ZDF-Wahlsendung "Schlagabtausch" von CSU, Grünen und Linken. Bartsch, Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt und Verkehrsminister Alexander Dobrindt warfen sich gegenseitig vor, für den Abbau von Polizeistellen in den vergangenen Jahren verantwortlich zu sein.

20:45 Bund sagt 500 Millionen Euro mehr für saubere Stadtluft zu

Berlin - Beim Kampf gegen zu schmutzige Luft durch Diesel-Autos können belastete Städte auf zusätzliche 500 Millionen Euro vom Bund zählen - die genaue Verwendung ist aber noch offen. Kanzlerin Angela Merkel stellte nach einem Treffen mit gut 20 Bürgermeistern die Aufstockung eines Fonds in Aussicht, von dem auch mehr Kommunen profitieren sollen als geplant. Vorgesehene Einzahlungen von Autokonzernen sind jedoch teils noch unsicher. Gemeinsames Ziel sei, Diesel-Fahrverbote in Städten zu vermeiden, sagte Merkel. Opposition und Umweltverbände kritisierten die Vereinbarungen als unzureichend.

20:45 Fans in Stuttgart zu "lautem Zeichen" aufgefordert

Stuttgart - Das Stuttgarter Publikum wurde vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen aufgefordert, sich eindeutig von den Krawallmachern von Prag zu distanzieren. "Lasst uns ein klares Zeichen setzen, dass wir so etwas wie in Prag nicht wollen", sagte der Stadionsprecher zu den Fans. Das Publikum reagierte mit Beifall. Bundestrainer Joachim Löw hatte nach rechtsradikalen Parolen und Schmähgesängen von rund 200 deutschen Zuschauern in Tschechien schon zuvor zu Fairness im Stadion aufgefordert.

19:54 Deutschland mit Rudy in der WM-Qualifikation gegen Norwegen

Stuttgart - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit drei personellen Umstellungen in das WM-Qualifikationsspiel am Abend in Stuttgart gegen Norwegen. Sebastian Rudy, Antonio Rüdiger und Julian Draxler rücken im Vergleich zum 2:1 in Tschechien neu in die Startformation von Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Mannschaft könnte mit einem Sieg vorzeitig die WM-Qualifikation perfekt machen, wenn der Tabellenzweite Nordirland zeitgleich nicht sein Heimspiel gegen Tschechien gewinnt.