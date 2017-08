«Wolfsmanagement» Abschuss als letztes Mittel: Eckpunkte zum Umgang mit Wölfen

Nachrichten-Ticker

12:51 Mann randaliert in Berliner Moschee und verletzt Polizisten

Berlin - Ein 33-Jähriger hat in einer Berliner Moschee fünf Polizisten angegriffen und verletzt. Der Mann habe sich nach dem Gebet gestern Abend geweigert, die Moschee zu verlassen, teilte die Polizei mit. Einem Verantwortlichen des Gebetshauses schlug er demnach ins Gesicht. Als dieser die Polizei rief, habe er auch die Beamten angegriffen. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Während der Festnahme biss der Randalierer einem Polizisten in den Oberarm. Der 33-Jährige wurde in eine Psychiatrie gebracht.

12:49 Nachwuchs im schwedischen Königshaus

Stockholm (dpa) – Schwedens König Carl XVI. Gustaf ist wieder Großvater geworden. Sein Sohn, Prinz Carl Philip, und dessen Frau, Prinzessin Sofia, haben Nachwuchs bekommen. Das gab das Königshaus bekannt. Mutter und Kind gehe es gut. Ob es ein Junge oder Mädchen ist, wurde nicht mitgeteilt. Carl Philip und Sofia haben bereits ein Kind, den einjährigen Alexander. Das schwedische Königspaar hat damit mittlerweile sechs Enkelkinder. Im März 2018 wird das siebte erwartet: Prinzessin Madeleine ist wieder schwanger.

12:29 Explosionen in Chemiefabrik in Texas nach Überschwemmung

Washington - An einer Chemiefabrik nahe der texanischen Großstadt Houston ist es nach der Überschwemmung durch Sturm "Harvey" zu zwei Explosionen gekommen. Der lokalen Polizeibehörde zufolge kam ein Polizist nach dem Einatmen des Rauchs ins Krankenhaus. Die in der Fabrik gelagerten Chemikalien drohen zu überhitzen und zu explodieren, nachdem die Stromversorgung zur Kühlung der Anlage ausgefallen war. Vorsorglich waren schon gestern Anwohner im Umkreis von zwei Kilometern in Sicherheit gebracht worden.

12:07 US-Langstreckenbomber fliegen Manöver nahe Nordkorea

Seoul - Als Antwort auf den neuerlichen Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea haben die USA nahe der innerkoreanischen Grenze militärische Stärke demonstriert. Die US-Luftwaffe habe zwei strategische Langstreckenbomber und vier andere Kampfflugzeuge nach Südkorea geschickt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Über der nordöstlichen Provinz Gangwon übten sie demnach zusammen mit südkoreanischen Kampfjets ihre Angriffsfähigkeiten.

11:20 Erste Gentherapie gegen Krebs in den USA zugelassen

Silver Spring - In den USA ist erstmals eine Gentherapie gegen Krebs zugelassen worden. Das sei ein "historischer Schritt", teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Mit der Kymriah genannten Therapie des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis wird eine Form der sogenannten Akuten Lymphatischen Leukämie bei jungen Menschen bis 25 Jahre behandelt. Dabei werden dem Patienten Immunzellen entnommen und im Labor gentechnisch so verändert, dass sie auf Krebszellen anspringen. Dann kommen die Zellen zurück in den Patienten.