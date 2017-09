Worte statt Waffen Farc-Guerilla betritt Kolumbiens politische Bühne

Nachrichten-Ticker

07:43 Hitzerekord in San Francisco mit mehr als 41 Grad

San Francisco - Die oft neblig-kalte Westküstenmetropole San Francisco hat einen neuen Hitzerekord erlebt. Gestern wurden in der Stadtmitte 41,1 Grad gemessen, der vorherige Rekord lag im Juni 2000 bei 39,4 Grad. "Rekord-Hitze heute!!!", schrieb der Wetterdienst auf Twitter und stellte einen Vergleich mit dem Death Valley an. Dort sei das Thermometer nur etwas höher auf 46,6 Grad angestiegen. Das Death Valley hat den Weltrekord für den heißesten Platz der Erde inne. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad registriert.

07:38 Städte fordern mehr Unterstützung des Bundes für saubere Luft

Berlin - Mehrere Städte mit besonders hoher Luftverschmutzung fordern eine stärkere Unterstützung des Bundes im Kampf für weniger Diesel-Abgase. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagte der dpa, er hoffe, dass der Bund die Kommunen mit der Problematik nicht allein lässt. Vier Wochen nach einem ersten Dieselgipfel mit der Autobranche will Merkel am Montag mit Bürgermeistern beraten. Ziel sind mehr kommunale Aktivitäten, um gerichtlich erzwungene Fahrverbote zu vermeiden. Vertreter aus rund 30 Städten nehmen teil.

06:41 Mexiko löst mit Sieg gegen Panama sein Ticket zur WM 2018

Mexiko-Stadt - Als fünfte Nationalmannschaft hat sich Mexikos "Tri" für die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Die Mexikaner setzten sich mit 1:0 gegen Panama durch und lösten damit ihr Ticket nach Russland. Das einzige Tor des Spiels erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Hirving Lozano von PSV Eindhoven. Der 22-Jährige traf in der 53. Minute im Azteken-Stadion per Kopfball für die Gastgeber. Bereits qualifiziert sind neben Gastgeber Russland auch Brasilien, Iran und Japan.

06:39 Ruf nach Sanktionen gegen die Türkei wird lauter

Berlin - Nach der Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei wird über die Parteigrenzen hinweg die Forderung nach einem schärferen Kurs gegenüber Ankara laut. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Abend in Nürnberg, solche Festnahmen hätten "in den allermeisten Fällen keinerlei Grundlage". Angesichts der jüngsten Ereignisse müsse die Bundesregierung ihre Türkei-Politik "vielleicht weiter überdenken." Politiker mehrerer Parteien forderten, eine Reisewarnung für die Türkei zu erlassen.

04:51 Preise für Schweinefleisch steigen

Damme - Verbraucher müssen für Schweinefleisch wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Preise seien im August 2017 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gestiegen, sagte Thomas Els von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn. Schweinefleisch sei nach wie vor die am meisten konsumierte Fleischsorte in Deutschland. 60 Prozent - das sind 600 000 Tonnen - der nachgefragten Rohfleischmenge komme vom Schwein. Im Schnitt koste ein Kilo Schweinekottelet 5,58 Euro, und ein Kilo Filet 10,28 Euro. Über die gestiegenen Preise freuen sich vor allem die Schweinehalter.