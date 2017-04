Zell im Wiesental 500 Euro-Spende fürs Zeller Fasnachtshus

Zell (ib). Die Neubesetzung einiger Vorstandsämter und die Übergabe eines Schecks waren die Höhepunkte der Jahresversammlung der Fasnachtsgruppe Füürige Marcher im Gasthaus „Löwen“.

Rückblick

Vorsitzender Jürgen Merk zog letztmalig Bilanz über „diverse Unternehmungen“ im Vereinsjahr. Deutlich wurde, dass die Maskengruppe auch außerhalb der fünften Jahreszeit sehr rege ist. Gemeinschaftlich verbrachten die Mitglieder einen Teil ihrer Freizeit.

Zu den Terminen während der Fasnachtskampagne gehörten örtliche Auftritte und Unterstützung bei Großveranstaltungen. Merk erinnerte an Jubiläen in Zell, Hausen und Rheinfelden. Hinzu kamen Besuche von Fasnachtsveranstaltungen in der Region.

Großen organisatorischen Anteil hat man am Kinderball. Der Appell Merks richtete sich an die teilnehmenden Cliquen, die länger verweilen sollten, um die Freude bei den Kindern zu erhöhen.

Das besondere Engagement der Füürigen Marcher gilt zudem dem Verkauf der Fasnachtszeitung und der Plakette. Dafür dankte Thomas Mond, Kassierer der FGZ, der den Zuwachs von fünf Neumitgliedern der feurigen Clique lobte. Tatkräftig sei die Maskengruppe stets dabei.

Von einer stabilen Kassenlage berichtete Barbara Böhringer.

Wahlen

Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte Vorsitzender Jürgen Merk mitgeteilt, sein Amt abzugeben, das er seit 2010 inne hat. Sein Stellvertreter Thomas Motsch sprach ihm Dank für das geleistete Engagement aus und übergab ihm ein Präsent. Zur neuen Vorsitzenden wurde Laura Behringer, die bisher als Schriftführerin tätig war, gewählt. Diesen Posten übernimmt künftig Katrin Behringer. Zu Beisitzern gewählt wurden Stefan Rümmele, Patrick Keller und Patrick Wangorsch.

Scheckübergabe

Die letzte Handlung von Jürgen Merk bestand in der Übergabe eines Schecks in Höhe von 500 Euro an den Förderverein Zeller Fasnachtshus. Eingefunden hatten sich die Vorstandsmitglieder Alfred Knauber und Helmut Mond. Letzterer dankte und sagte zum aktuellen Sachstand, derzeit laufe die Dachsanierung. Die Spende werde für Material verwendet. Knauber meinte, es sei der erste größere Zustupf in diesem Jahr.

Füürige Marcher

16 aktive Mitglieder

Vorsitzende: Laura Behringer

Homepage: www.fueuerigemarcher.de