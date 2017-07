Zell im Wiesental 5000 Euro und eine Torte

Zell (ue). Ein blau-weiß-rotes Herz ziert das Firmen-Logo der Bäckerei Heitzmann in Bad Krozingen. Ein Herz für Hilfsprojekte zeigen auch die 700 Mitarbeiter in den Filialen und Verkaufsstellen der Großbäckerei, wie sich am Dienstagnachmittag in Zell bei einer Spendenübergabe zeigte.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr stellten die Angestellten ihre von der Kundschaft erhaltenen Trinkgelder für einen guten Zweck zur Verfügung, berichtete Gesamtverkaufsleiter Matthias Schirmaier bei der Übergabe einer 5000-Euro-Spende in der neu eröffneten Filiale in Zell an den Landesgeschäftsführer Lutz Volker Scherer von der Bergwacht Schwarzwald. „Damit wollen die Mitarbeiter ein klares Zeichen setzen, dass ihnen die Menschen in der Region am Herzen liegen“, erklärte Schirmaier.

Zuvor hatte man 2017 bereits zwei Spenden in Höhe von jeweils 5000 Euro übergeben, unter anderem an den Förderverein „Tigerherz... wenn Eltern Krebs haben“ in Freiburg.

Auch der Bergwacht tut diese Geldspende gut, wie Lutz Volker Scherer bestätigte. Vor kurzem erst hat die Bergwacht Schwarzwald ihre neue Landesgeschäftsstelle in Kirchzarten bezogen, was vor allem neue Einrichtungen erfordert. Auch der Rettungsbetrieb ist nach Scherers Worten ohne Spenden nicht finanzierbar.